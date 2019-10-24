FİNANS

İstanbul'daki 5 taksimetre firması hakkında soruşturma

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.10.2019 16:36 | Son Güncelleme

Rekabet Kurulu, İstanbul’da taksimetre satışı ve değişimi faaliyetinde bulunan 5 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul'daki 5 taksimetre firması hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu, İstanbul'da taksimetre satışı ve değişimi alanında faaliyet gösteren 5 firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Alberen Elektronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Atak Taksi Elektronik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Ata Taksimetre Muayene Servisleri Ltd. Şti., Paşa Taksimetre Ltd. Şti. ve Tetaş Elektronik Ltd. Şti.'nin, fiyatları birlikte belirledikleri iddiasıyla yapılan başvuru üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden, bulguları ciddi ve yeterli bulan Kurul, söz konusu 5 firma hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

KAYNAK:AA

PARTNERHangisi diğerlerinden farklı?Hangisi diğerlerinden farklı?
Limonda fire azalacak, katma değer artacakLimonda fire azalacak, katma değer artacak
EKONOMİ KİTAPLIĞI - Paramızın yirmi misliyle nasıl alırız, nasıl satarızEKONOMİ KİTAPLIĞI - Paramızın yirmi misliyle nasıl alırız, nasıl satarız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurulu Rekabet Kurumu Soruşturma

En Çok Okunan Haberler

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Tüketici 'bedel indirimi' hakkını hiç kullanmıyor! Paranızı geri alabilirsiniz

Tüketici 'bedel indirimi' hakkını hiç kullanmıyor! Paranızı geri alabilirsiniz

Kurumlar Vergisi'nde indirim! İki yeni vergi daha yolda

Kurumlar Vergisi'nde indirim! İki yeni vergi daha yolda

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tahvil faizi yaklaşık 20 ayın en düşüğünde

Tahvil faizi yaklaşık 20 ayın en düşüğünde

İş dünyası Merkez Bankası'nın faiz indirimine ne dedi?

İş dünyası Merkez Bankası'nın faiz indirimine ne dedi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan işsizlik açıklaması!

Fuat Oktay'dan önemli istihdam açıklaması!

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Ticaret Bakanı değerlendirdi! Türkiye İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 sıra yükselerek 33. sıraya çıktı

Ticaret Bakanı değerlendirdi! Türkiye İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 sıra yükselerek 33. sıraya çıktı

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.