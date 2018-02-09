İstanbulkart artık telefondan doldurulabilecek!

İstanbulkart’ın kullanımını rahatlatacak bir son dakika haberi vatandaşı sevindirdi. Sözcü'de yer alan habere göre, android telefonlar için yayınlanan İstanbulkart uygulamasının merak edilen detayları şu şekilde…

TELEFONUN ARKASINA OKUTARAK BAKİYE SORGULAMA VE YÜKLEME…

NFC destekli telefonlarınızda istanbulkart'ınızı telefonunuzun arkasına okutarak anlık bakiye görüntüleyebilirsiniz. Yükleme yapmanın yanında bakiye sorgulamanıza da olanak sağlayan İstanbulkart uygulaması henüz tanıtım versiyonuna sahip olduğu için sadece bir kart tanıtabiliyorsunuz. Anlık bakiye görüntüleme işlemi ise kartınızı telefonunuzun arkasına tuttuğunuz zaman gerçekleşiyor. Kredi kartıyla yükleme yapmak için ise kredi kartınızı uygulamaya tanımlamanız gerekiyor.





NFC NEDİR?

NFC, düşük bant genişliğine sahip olan, Bluetooth ve Wifi gibi teknolojilerden zayıf çalışan ve çok kısa mesafe (yaklaşık 4 cm aralıkta) ile kullanılabilen bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Açılımı Near Field Comminucation, Türkçesi ise Yakın Alan İletişimi olan NFC teknolojisi, temel olarak bu teknolojiye sahip cihazların kısa mesafede birbiri ile veri alışverişi yapabilmesini sağlar. NFC teknolojisi, Sony ve Philips markaları tarafından, 2002 yılı sonunda geliştirilmiş, 2003 yılı sonunda ise bir kablosuz iletişim standardı olarak kabul edilmiştir. Telefonunuzun NFC desteği olup olmadığını özelliklerini inceleyerek öğrenebilirsiniz.