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  4. İstanbullu ihracatçılar ürünlerini 231 noktaya ulaştırdı

İstanbullu ihracatçılar ürünlerini 231 noktaya ulaştırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 11:10 | Son Güncelleme

Ülke ihracatının yüzde 42,2'sini sırtlayan İstanbul'dan, geçen yıl 70,1 milyar dolarlık ürün satıldı - İstanbul'dan en fazla ihracat gerçekleştiren sektör, 12,2 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon oldu - İstanbullu şirketlerin en büyük pazarı 6,6 milyar dolarlık ürün ihracatının yapıldığı Almanya olurken, bu ülkeyi 5,2 milyar dolarla Birleşik Krallık ve 3,3 milyar dolarla İtalya takip etti

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP KAHVECİ - İstanbul'daki ihracatçılar, geçen yıl tekstilden hazır giyime, otomotivden meyve ve sebzeye, mücevherden savunmaya kadar 27 ayrı sektörde ürettiği 70,1 milyar dolarlık ürünü dünyanın 231 noktasına ulaştırdı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) derlediği verilere göre, İstanbullu şirketler 2019'da 70 milyar 101 milyon 911 bin dolarlık ihracata imza attı.

Bu rakam 2018'de 69 milyar 438 milyon 680 bin dolar düzeyinde bulunurken, korumacı ticaret politikalarının gölgesinde geçen bir yıllık süreçte İstanbullu şirketler ihracatlarını yüzde 1 artırdı.

Türkiye'nin geçen yılki 165,9 milyar dolarlık toplam ihracatından İstanbullu şirketlerin payı yüzde 42,2 olarak gerçekleşti.

- Aslan payı hazır giyim ve konfeksiyonun

İstanbullu şirketlerin ihracatında aslan payını 2019'da da şehrin ihracatının yüzde 17,4'ünü oluşturan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü aldı. Söz konusu sektörde faaliyet gösteren İstanbullu şirketlerin ürün ihracatı geçen yıl 2018'e göre yüzde 1,2 artarak 12 milyar 231 milyon 299 bin dolara ulaştı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ardından İstanbul'dan en fazla ürün ihracatı gerçekleştiren diğer sektör 9 milyar 815 milyon 506 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri olurken, bunu 7 milyar 237 milyon 501 bin dolarla çelik izledi.

İstanbul'dan 6,5 milyar dolarlık otomotiv, 5,9 milyar dolarlık elektrik-elektronik, 4,2 milyar dolarlık demir ve demir dışı metaller, 3,8 milyar dolarlık mücevher, 3,4 milyar dolarlık tekstil ve ham maddeleri, 2,9 milyar dolarlık makine ve aksamları, 2,2'şer milyar dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ve hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 1,9'ar milyar dolarlık iklimlendirme sanayisi ve çimento cam seramik ve toprak ürünleri, 1,2 milyar dolarlık madencilik ve 1,1 milyar dolarlık deri ve deri mamulleri ihraç edildi.

Böylece İstanbul'dan dünyaya ürünlerini ulaştıran 15 sektörün ihracatı 1 milyar doları aştı.

- En fazla artış savunma sektöründe

Ülke ekonomisine yön veren İstanbul'daki şirketlerin, 2019'da ihracatını yüzdesel bazda en fazla savunma ve havacılık sanayi sektörünün artırdığı görüldü.

İstanbul'dan gerçekleştirilen savunma ve havacılık ihracatı, geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 35,9 artarak 664,3 milyon dolara yükseldi.

Değer bazında ihracatı en fazla artan ise kimyevi maddeler ve mamuller oldu. İstanbul'da, kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe faaliyet gösteren şirketler, bu rakamı 2019'da yıllık bazda 2,2 milyar dolar artırarak 9,8 milyar civarına yükseltmeyi başardı.

Öte yandan İstanbul'da hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler, çelik, otomotiv, elektrik elektronik, demir ve demir dışı metaller, mücevher, tekstil, makine, mobilya, hububat, iklimlendirme, çimento, madencilik, deri, savunma ve havacılık, fındık, halı, gemi ve yat, su ürünleri, meyve-sebze, tütün, kuru meyve, yaş meyve ve sebze, diğer sanayi ürünleri, zeytin ve zeytinyağı ve süs bitkileri olmak üzere 27 ayrı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin ürettiği ürünleri dünya pazarlarına ulaştırdığı görüldü.

İstanbullu ihracatçılar 2019'da bu sektörlerden toplam 231 noktaya dış satım gerçekleştirdi.

- En büyük pazar Almanya

Geçen yıl İstanbullu şirketlerin en büyük pazarı yine Almanya oldu. Ülke ihracatında da önemli bir yer tutan Almanya'ya İstanbul'dan gerçekleştirilen dış satım yıllık bazda 7,8 azalış kaydetmesine karşın 6 milyar 588,1 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu.

Almanya'nın ardından 5 milyar 227,2 milyon dolarla Birleşik Krallık, 3 milyar 305,9 milyon dolarla İtalya, 3 milyar 74,4 milyon dolarla İspanya ve 2 milyar 553,6 milyon dolarla Fransa geçen yıl İstanbullu şirketlerin en büyük pazarları arasında yer aldı.

Söz konusu dönemde İstanbul'dan değer bazında ihracatın en fazla artış kaydettiği ülke ise 320,1 milyon dolarla Malta oldu. Malta'yı 287,2 milyon dolarla Ukrayna, 248 milyon dolarla Irak, 247,8 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 246,2 milyon dolarla da Slovenya takip etti.

- Tablolar

TİM verilerine göre İstanbul'un ihracatının sektörlere göre dağılımı şu şekilde (bin dolar):

SEKTÖR 2018 2019 Değişim (yüzde) Fark Hazır giyim ve Konfeksiyon 12.092.569,7 12.231.298,5 1,2 138.728,8 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 7.639.698,4 9.815.505,8 28,5 2.175.807,4 Çelik 8.443.442,9 7.237.501,0 -14,3 -1.205.941,9 Otomotiv Endüstrisi 6.797.433,1 6.458.929,2 -5,0 -338.503,9 Elektrik Elektronik 5.975.615,4 5.845.688,7 -2,2 -129.926,7 Demir ve Demir Dışı Metaller 4.259.643,9 4.243.535,6 -0,4 -16.108,3 Mücevher 4.121.297,5 3.748.157,8 -9,1 -373.139,7 Tekstil ve Ham maddeleri 3.586.572,9 3.373.254,8 -5,9 -213.318,1 Makine ve Aksamları 2.711.287,9 2.852.926,6 5,2 141.638,7 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 2.048.979,8 2.217.650,0 8,2 168.670,2 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 2.112.924,3 2.176.445,9 3,0 63.521,6 İklimlendirme Sanayi 1.835.923,0 1.864.784,2 1,6 28.861,2 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 1.635.675,3 1.853.692,1 13,3 218.016,7 Madencilik Ürünleri 1.348.066,0 1.241.944,0 -7,9 -106.122,0 Deri ve Deri Mamulleri 1.118.218,4 1.105.601,2 -1,1 -12.617,2 Savunma ve Havacılık Sanayi 488.940,8 664.287,1 35,9 175.346,3 Fındık ve Mamulleri 572.311,5 611.137,3 6,8 38.825,8 Halı 499.580,7 561.590,2 12,4 62.009,5 Gemi ve Yat 587.529,4 466.852,7 -20,5 -120.676,7 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 435.603,8 441.868,3 1,4 6.264,5 Meyve Sebze Mamulleri 415.974,0 399.310,4 -4,0 -16.663,6 Tütün 339.540,9 325.614,4 -4,1 -13.926,5 Kuru Meyve ve Mamulleri 158.925,8 163.117,7 2,6 4.191,9 Yaş Meyve ve Sebze 76.215,8 79.109,8 3,8 2.894,0 Diğer Sanayi Ürünleri 50.675,7 57.683,6 13,8 7.007,9 Zeytin ve Zeytinyağı 78.716,5 54.561,3 -30,7 -24.155,2 Süs Bitkileri ve Mamulleri 7.316,8 9.863,0 34,8 2.546,1 Toplam 69.438.680,2 70.101.911,0 1,0 663.230,8TİM verilerine göre İstanbul'un ülkelere göre yıllık ihracat rakamları şöyle (bin dolar):

Ülkeler20182019Değişim (yüzde)FarkAlmanya7.145.006,56.588.133,9-7,8-556.872,6Birleşik Krallık5.106.563,05.227.201,92,4120.638,9İtalya3.381.045,43.305.917,2-2,2-75.128,2İspanya3.247.980,93.074.416,3-5,3-173.564,7Fransa2.562.654,32.553.608,5-0,4-9.045,8ABD2.640.215,32.508.647,2-5,0-131.568,1İsrail2.185.556,22.293.667,54,9108.111,3Irak1.870.224,62.118.204,113,3247.979,6Hollanda1.965.589,62.010.569,92,344.980,3Rusya1.503.660,11.581.559,65,277.899,5Romanya1.522.552,21.541.712,61,319.160,4BAE1.253.676,61.432.718,414,3179.041,8Polonya1.449.249,81.419.102,8-2,1-30.147,0Bulgaristan1.472.581,01.373.531,6-6,7-99.049,4Suudi Arabistan1.095.179,31.342.936,522,6247.757,2Mısır1.129.353,11.244.707,410,2115.354,4İran1.193.362,81.239.710,43,946.347,6Ukrayna765.577,71.052.735,637,5287.157,8Libya859.970,31.050.694,622,2190.724,3Belçika1.226.626,0984.966,8-19,7-241.659,2Fas747.636,9957.354,328,1209.717,4Yunanistan863.979,6918.952,76,454.973,1Cezayir1.021.412,7916.078,2-10,3-105.334,5Azerbaycan751.990,9893.991,818,9142.000,9Çin1.088.577,0853.537,2-21,6-235.039,8Gürcistan629.658,7716.913,713,987.255,0Katar505.277,5580.431,014,975.153,5İsviçre1.289.562,5564.010,4-56,3-725.552,1Özbekistan467.336,1521.410,611,654.074,6Sırbistan461.945,5514.601,111,452.655,6Yemen413.534,7498.469,220,584.934,5Çekya526.547,4497.547,6-5,5-28.999,8Kazakistan445.115,4490.489,210,245.373,7Hong Kong545.033,8465.736,3-14,5-79.297,4Avusturya463.931,7464.399,90,1468,2İsveç485.743,5462.830,3-4,7-22.913,1Lübnan380.811,6456.352,719,875.541,2Malta121.685,2441.731,8263,0320.046,6Singapur322.990,2439.809,836,2116.819,6Macaristan406.583,3435.009,67,028.426,3Danimarka456.749,2434.720,7-4,8-22.028,5Hindistan439.437,4418.560,3-4,8-20.877,1Kuzey Kıbrıs447.859,3411.204,7-8,2-36.654,6Slovenya164.536,4410.712,1149,6246.175,7Türkmenistan259.338,4397.147,553,1137.809,1Tunus367.395,9377.731,62,810.335,7Portekiz366.439,1354.364,7-3,3-12.074,4Kanada512.823,5345.540,0-32,6-167.283,5Arnavutluk257.701,9323.774,525,666.072,6Belarus259.140,6321.695,624,162.555,0Diğer Ülkeler10.391.279,910.272.059,3-1,1-119.220,6Toplam69.438.680,270.101.911,01,0663.230,8

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