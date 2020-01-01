İstanbul’un enflasyon rakamları açıklandı!

2018 Aralık ayına göre 2019 Aralık ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı ücretliler geçinme indeksinde yüzde 13,41, toptan eşya fiyatları indeksinde ise yüzde 7,68 olarak gerçekleşti.

Aralık 2019’da perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ev eşyası harcamalarında yüzde 1,74, gıda harcamalarında yüzde 1,55, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,08, konut harcamalarında yüzde 0,82, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,75 artış, giyim harcamalarında yüzde -0,44, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde -0,20 azalış görüldü. Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

Aralık 2019’da toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; gıda maddeleri grubunda yüzde 2,67, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,53, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,93, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,82, madenler grubunda yüzde 0,09 artış, kimyevi maddeler grubunda yüzde -1,61 azalış görüldü. Mensucat grubunda fiyat hareketi görülmedi. (İHA)

