FİNANS

İstanbul’un imar planı değişti

12 Ocak 2018 16:27

Cumhurbaşkanı’nın ihanet olarak değerlendiriği “kot farkı ile kat kazanma” yöntemine sıkı denetim geldi. Artık kat kazanmak ve kat sayısını artırmak amacıyla kot alınan nokta tespit edilirken bölge kat rejiminin aşılmaması ve sokak siluetinin korunması esas alınacak.

İstanbul’un imar planı değişti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni İstanbul İmar Yönetmeliğini hazırladı. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin Türkiye geneli için hazırlandığından İstanbul'daki önemli yapılaşma değerini de dikkate alarak hazırlanan yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek.
 
Sözcü'nin haberine göre, yeni yönetmelikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  “Kot denilen bir olay var. Bununla ne yazık ki müteahhitler, acımasız bir şekilde yolsuzluk yapıyor. Meyilli bir arazide beyefendi, inşaatı en yüksek noktadan alıyor. Kazanmak istiyorum, derken şehre ihanet ediyorsun” sözleri ile eleştiri konusu yaptığı kot konusunda düzenlemeye gidildi.
 
SOKAK SİLÜETİ KORUNACAK
 
Kat kazanmak ve kat sayısını artırmak amacıyla kot alınan nokta tespit edilirken bölge kat rejiminin aşılmaması ve sokak siluetinin korunması esas alınacak. Binalara kot verilirken binanın yola olan mesafesine bakılacak. Yola olan mesafenin, bina köşe noktalarına göre farklılık gösterdiği hallerde binanın yola en yakın noktası esas alınacak. Binanın yola olan mesafesi; 6 metreden az ise yoldan, 6.00 metre veya fazla ise tabii zeminden kot verilecek. Viyadük, köprü gibi parsele giriş çıkış yapılamayan yerlerden, parklardan ve parsele bitişik olmayan yollardan binalara kot verilemeyecek.
 
1+1 VAR STÜDYO YOK
 
Yeni yönetmeliğe göre her konutta en az 1 oturma odası, 1 yatak odası, 1 mutfak, 1 banyo ve 1 tuvalet bulunacak yani artık 1+0 olarak tanımlanan stüdyo tipi daireler yapılmayacak. 3 katlı binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olanlarda ise asansör tesisi zorunlu hale getirildi.
 
Artık ana binadaki arıtma tesisleri, ısı merkezleri, yakıt ve su depolar emsal harici alanlardan çıkarılarak inşaat alanına dahil edildi. Kamu binaları da dahil olmak üzere yeni yapılacak toplam inşaat alanı 60 bin metrekarenin üzerinde olan yeşil çatı sistemleri uygulanması zorunlu hale getirildi.
 

 

15.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın