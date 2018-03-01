FİNANS

İstanbul'un şubat enflasyonu belli oldu

01 Mart 2018 17:39

İTO verilerine göre, İstanbul'da şubatta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,67 arttı.

İstanbul'un şubat enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul için şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

 
İTO verilerine göre, İstanbul'da şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar ortalama yüzde 9,02, toptan fiyatlar ise yüzde 10,44 arttı
 
İstanbul'da şubatta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,67, toptan fiyatlar ise yüzde 0,91 arttı.
 
Ücretliler Geçinme Endeksi 2018 Şubat ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 9,29, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise yıllık ortalama yüzde 12,32 olarak gerçekleşti.
 
Şubat'ta perakende fiyatlar bir önceki aya göre kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3,11, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,78, gıda harcamalarında yüzde 1,32, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,09 arttı.
 
Ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1,33, konut harcamalarında yüzde 0,41, giyim harcamalarında yüzde 0,37 azalış gerçekleşti. Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.
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