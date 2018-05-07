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İşte 10 soruda emekli ikramiyesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.05.2018 10:18 | Son Güncelleme

Bayram ikramiyesi 12.3 milyona nefes aldıracak. Emekliler ve maluller bin lirayı dini bayramların öncesinde tam olarak alacak. Dul ve yetime hissesi oranında ödeme olacak. İkramiyede kesinti-haciz yapılamayacak. Kimler ikramiye alacak? Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi.

Kimler ikramiye alacak? Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

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Yaklaşık 12 milyon emekliyi ilgilendiren ikramiye haberleri sizlerle! Hükümetin açıkladığı pakette yer alan 'emekli ikramiyesi' sonrası milyonlarca emekli gözünü bu habere çevirdi. Edinilen son bilgiye göre Maliye Bakanı Naci Ağbal, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Emeklimiz bu Ramazan Bayramı'ndan önce muhtemelen Haziran başında 1.000 liralık bayram ikramiyesini almış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında bin lira ikramiye ödeneceğini anımsatarak, ikramiye alacaklara ilişkin bilgi verdi. Ancak emeklilerle ilgili merak edilen sorular var. İşte 10 soruda emekli ikramiyesi...
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İKRAMİYEDEN KİMLER YARARLANACAK?

İKRAMİYEDEN KİMLER YARARLANACAK?
12.3 milyon kişi bayram ikramiyesi alacak. SGK'dan aylık alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.
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EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR ÖDENECEK?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR ÖDENECEK?
Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ödenecek. Emekliler ve maluller biner lirayı alacak. Diğer kesimlerin ise ikramiye tutarı hisse veya iş göremezlik oranına göre farklılık gösterecek. İkramiyede kesinti ve haciz yapılamayacak.
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EMEKLİ VEFAT ETMİŞSE NE OLACAK?

EMEKLİ VEFAT ETMİŞSE NE OLACAK?
Bu kişinin ikramiyesini hak sahibi yakınları alabilecek. Ölüm aylığı oranında bayram ikramiyesi ödenecek.
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2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?
Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alacak. Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Örneğin; dul eş hem babasından hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 70, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise ikramiyesi 700 lira olacak.
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SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARA NE KADAR VERİLECEK?

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARA NE KADAR VERİLECEK?
İş kazası nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara iş göremezlik oranına göre ödeme yapılacak. İş göremezlik oranı yüzde 50 ise 500 lira verilecek.
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YENİ EMEKLİLER DE ALABİLECEK Mİ?

YENİ EMEKLİLER DE ALABİLECEK Mİ?
Yeni emekliler, emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek ikramiyeleri alacak. Ödemenin yapılacağı tarihte aylık alıyor olmak gerekiyor.
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EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
İkramiye Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde verilecek. Ödeme tarihleri SGK tarafından önceden duyurulacak.
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EMEKLİ İKRAMİYESİ NASIL ÖDENECEK?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NASIL ÖDENECEK?
Maaş hesabına yatırılacak.
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SADECE BU YIL MI VERİLECEK?

SADECE BU YIL MI VERİLECEK?
Hayır. Bu yıldan başlayarak her yıl dini bayramlar öncesi ikramiye verilecek.
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EMEKLİ İKRAMİYESİ TUTARI ARTACAK MI?

EMEKLİ İKRAMİYESİ TUTARI ARTACAK MI?
İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi. Ancak daha sonra düzenleme yapılarak ödeme tutarı artırılabilecek.
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MÜJDELER BU HAFTA YASALAŞIYOR

MÜJDELER BU HAFTA YASALAŞIYOR
Meclis, bu hafta milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 'torba tasarı' için yoğun mesai yapacak. TBMM Genel Kurulu'nda, 8 Mayıs'ta, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi bin lira ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af gibi düzenlemeleri de içeren tasarının görüşülmesine başlanacak. Tasarının bu hafta Meclis'ten geçmesi bekleniyor..
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Anahtar Kelimeler:
Emekli ikramiye

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