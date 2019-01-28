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İşte 2018'de Türkiye'den en çok ihracat yapılan ülkeler

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2019 17:05 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin 2018'de en çok ihracat yaptığı ülkeler belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yıl ocak-haziran döneminde 77 milyar 375 milyon 634 bin dolarken bu yılın ilk yarısında 82 milyar 222 milyon 861 bin dolara ulaştı. İhracat sıralamasında ilk 20'de yer alan ülkelere geçen yılın ilk yarısında 53 milyar 491 milyon 906 bin dolarlık ihracat yapılırken, bu yıl aynı dönemde 54 milyar 828 milyon 167 bin dolarlık satış gerçekleştirildi.

Merakla beklenen veri açıklandı

20- Fas

20- Fas
2017'deki ihracat: 1.481.590 2018'deki ihracat: 1.812.059

19- Cezayir

19- Cezayir
2017'deki ihracat: 1.538.619 2018'deki ihracat: 1.847.655

18- Suudi Arabistan

18- Suudi Arabistan
2017'deki ihracat: 2.487.118 2018'deki ihracat: 2.398.905

15- Bulgaristan

15- Bulgaristan
2017'deki ihracat: 2.556.569 2018'deki ihracat: 2.468.380

14- Mısır

14- Mısır
2017'deki ihracat: 2.104.901 2018'deki ihracat: 2.757.765

13- Polonya

13- Polonya
2017'deki ihracat: 2.795.517 2018'deki ihracat: 3.083.761

12- Rusya

12- Rusya
2017'deki ihracat: 2.415.632 2018'deki ihracat: 3.107.302

11- İsrail

11- İsrail
2017'deki ihracat: 3.050.920 2018'deki ihracat: 3.535.322

10- Romanya

10- Romanya
2017'deki ihracat: 2.876.848 2018'deki ihracat: 3.574.630

9- Belçika

9- Belçika
2017'deki ihracat: 2.869.067 2018'deki ihracat: 3.605.090

8- Hollanda

8- Hollanda
2017'deki ihracat: 3.486.828 2018'deki ihracat: 4.359.801

7- Fransa

7- Fransa
2017'deki ihracat: 5.962.063 2018'deki ihracat: 6.701.640

6- İspanya

6- İspanya
2017'deki ihracat: 5.759.865 2018'deki ihracat: 7.166.056

5- ABD

5- ABD
2017'deki ihracat: 7.954.333 2018'deki ihracat: 7.614.082

4- Irak

4- Irak
2017'deki ihracat: 8.284.671 2018'deki ihracat: 7.641.128

3- İtalya

3- İtalya
2017'deki ihracat: 7.703.397 2018'deki ihracat: 8.827.004

2- Birleşik Krallık

2- Birleşik Krallık
2017'deki ihracat: 8.777.647 2018'deki ihracat: 10.222.798

1- Almanya

1- Almanya
2017'deki ihracat: 13.813.609 2018'deki ihracat: 14.943.091
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ihracaat ulkeler

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