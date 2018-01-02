FİNANS

2018'de kaç gün resmi tatil var?

02 Ocak 2018 09:44

2018 yılının ilk gününden itibaren tatil planları yapılmaya başlandı. Peki, çalışanlar 2018 yılında kaç gün tatil yapacak? İşte ayrıntılar.

2018'de kaç gün resmi tatil var?

 2018'in ilk tatili, yılbaşı ile başladı. 1 Ocak Pazartesi gününe denk gelen yılbaşı, hafta sonu ile birleştirildiğinde çalışanlar 3 gün tatil yapmış oldu.

 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu eklendiğinde yine yapılacak tatil süresi 3 gün oluyor.
 
Salı gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatiline pazartesi gününü de ekleyebilen kişiler yine hafta sonuyla birlikte 4 gün tatil yapmış olacak.
 
Cumartesi günü kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ise ekstra bir tatil yapılmayacak.
 
RAMAZAN BAYRAMI 4 GÜN TATİL
 
15 Haziran Cuma günü başlayan Ramazan Bayramı tatili haftasonuna denk geliyor. Çalışanlar eğer Arefe Günü olan 14 Haziran Perşembe gününü tatil olarak ayarlayabilirse 4 gün tatil yapabilecekler.
 
Resmi tatiller arasına son olarak eklenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, pazar gününe denk geldiği için ekstra tatil olmayacak.
 
EN UZUN TATİL YİNE KURBAN BAYRAMI
 
2018'in en uzun tatili ise bu yıl olduğu gibi yine Kurban Bayramı olacak.
 
Bayram öncesi ve sonrası hafta sonuna denk gelen Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak yapılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı perşembe gününe denk geliyor.
 
Yine cuma gününü tatil olarak ayarlayabilenler 4 gün tatil yapabilecekler.
 
Pazartesi günü kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hafta sonu ile birleşince çalışanları yine 3 günlük tatil bekliyor.
 
 
2018 yılı resmi tatil günleri belli oldu! Yeni yılda kaç gün tatil yapacağız? Kurban ve Ramazan Bayramı tatilleri kaç gün olacak? Çalışanlar 2018’de kaç gün tatil yapacak? İşte uzun tatiller ve 2018 tatil takvimi.
 


23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Pazartesiye denk gelen bir başka tatil günü de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 21 ve 22 Nisan cumartesi-pazar günleri de eklendiğinde 23 Nisan tatili yine 3 güne çıkıyor.

 



1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Salı'ya denk geliyor. 30 Nisan Pazartesi'yi izin olarak ayarlayabilen çalışanlar 28 ve 29 Nisan cumartesi-pazar günlerini de eklediklerinde 1 Mayıs tatilini 4 güne çıkarabilecek.

 



19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise 2018'de Cumartesi günü kutlanacak. Bu nedenle ekstra tatil yapılmayacak.

 



 

RAMAZAN BAYRAMI

Ramazan Bayramı 2018'de 15 Haziran Cuma, 16 Haziran Cumartesi ve 17 Haziran Pazar günlerine denk geliyor. 14 Haziran Perşembe yarım gün tatil. Bu yarım günü tam güne ayarlayabilenler de 4 gün tatil yapabilecek.

 

 

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, pazara denk geliyor. Ekstra tatil yok.

 



KURBAN BAYRAMI

2018'de Kurban Bayramı'nda arefe günü 20 Ağustos Pazartesi. 21 Ağustos Salı, 22 Ağustos Çarşamba, 23 Ağustos Perşembe ve 24 Ağustos Cuma da bayram. Bayram öncesi hafta sonu olan 18 ve 19 Ağustos ile bayram sonrası hafta sonu olan 25 ve 26 Ağustos eklendiğinde, Bakanlar Kurulu kararına gerek kalmadan bayram tatili 9 gün olarak yapılacak

 



30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

30 Ağustos Zafer Bayramı da perşembe günü kutlanacak. 31 Ağustos Cuma'yı tatil olarak ayarlayabilenler, 1 ve 2 Eylül cumartesi-pazarı da eklediklerinde 4 günlük tatile çıkabilecek.

 



29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Pazartesi günü kutlanacak. Hafta sonu olan 27 ve 28 Ekim de eklendiğinde çalışanları yine 3 günlük bir tatil bekliyor.

 



116 GÜN TATİL

2018'de hafta sonu tatili 104 gün olacak. Hafta sonuna denk gelmeyen bayram günleri de eklendiğinde 2018'de tatil yapılacak gün sayısı 116. (Posta)

 
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Okuyucu Yorumları27 yorum
  • 177 Oy
    polis olarak haberde geçen tüm tatil günlerinde bırakın tatil yapmayı yoğunluk olabilececeği düşünülerek yıllık izinler bile kapalı oluyor bayramda çalıştırılıp bir kuruş bile veriliyor. sayın bakanımızdan kullanamadığımız bayram tatillerinin yıllık izinlerimize yansıtılmasını istiyoruz
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  • 63 Oy
    kardeş işçiyiz biz Cumartesi iş günü, yok perşembeyi bağlasak, yok pazartesiyi bağlasak diye bir durum yok. Bildiğin işçiyiz.(Amele yani)
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  • 64 Oy
    Böyle bir haber daha yılın ilk mesai gününde Devlet memuru bir mühendis olarak beni üzdü. Çünkü başarılı olmak, ilerlemek için üç şeye ihtiyacımız var: çalışmak, çalışmak, yine çalışmak...
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  • 10 Oy
    Tebrik ederim, sizin gibi insanların varlığını bilmek güzel..
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  • 120 Oy
    İşleyen demir pas tutmaz.. Daha çok çalışmamız gerekirken bu tarz haberleri okuyunca üzülüyorum..
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  • 38 Oy
    @misterdortnal83 16 senedir sadece işleyen demir pas tutuyor daha çok çalışan değil daha çok çalan pas tutmuyor
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  • 28 Oy
    Şu sayılanlardan sadece Ramazan ve Kurban Bayramları tatilini görebiliyorum. (Özel sektör çalışanı) Bu yüzden sevinmeme gerek yok.
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  • 13 Oy
    eee her ay 4gün 3gün 9gün tatil ne yicez ne içicez
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  • 12 Oy
    22 sene 13 firma da çalıştım hiç bir cumartesi ve resmî günler tatil yapmadım ve böyle yüzlerce firma var binlerce insan yapar
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  • 11 Oy
    arkadaş bi yavaş olun yaa. 116 gün tatilin 104 günü zaten haftasonu tatili. nasıl bir haber bu maksat ne? kurban bayramı ramazan bayramı tatil yapmayalım mı. bakın bakalım çok çalışan avrupa dini be öze bayramlarında ne kadar tatil yapıyor!!!
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  • 3 Oy
    Daha senenin başında Tatil hesabı. Zaten bu memleketin meclis te dahil sulalesi tatil.
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  • 2 Oy
    şimdiden bunu mu hesapladınız be çalışın çalışın
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  • 2 Oy
    millet zaten dünden razı yatmaya. 17 gunluk izne cikardi fabrika. subatta aliriz artik 750 lira.
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  • 2 Oy
    yavvv, tatil tatil daha bıkmadınız mı yatmaktan,dünyada en güzel iş çalışmaktır, aslında tatilleri yasaklamak lazım...miskinler tembelller ülkesi olduk....!
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  • 3 Oy
    jandarma ve polis bırak bayram tatilini kendi iznine bile çıkarken sorun oluyor 24 / 24 çalışıyoruz halada üstümüze biniyorlar
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  • 7 Oy
    bayram yılbaşı artık calısmakdan anamız agladı hiç yoktan bu günlerde sabahtan akşama kadar çalısanlara bir yıpranma payı verilmeli hani bir gün olsun bayramı ailemizle geçirelim yaşlanınca gençligi unuttuk zaten yoksa 65 yqşında emeli olunca ailemiz bayramda bizi ziyarete gelir ama mezarliga
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  • 2 Oy
    resmi kurumlar için geçerli esnafın hepsi çalışıyor o günlerde daha çok çalışıyor
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  • 0 Oy
    Türkiye siyasi sınırların çevreleyen Kara Hava ve Deniz kapılarında görev yapan Hudutlarımızın İsimsiz namus bekçileri olan Gümrük Muhafaza Amir ve Memurlarını Duydunuz mu? onlarda Bayram seyran bilmezler 24 saat esasına göre 24/24, 12/12 veya 12/24 olarak çalışırlar. velhasıl seslerini duyuramazlar..........
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  • 4 Oy
    tatil herzaman güzeldir ama bu ülkede yaşayan ama tatil kavramını bilemeyen okadar çok insan varki tatilin sadece akraba ziyaretinden gecirenler var demiyorum havayileremi gitsin şunuda demiyorum bu ülkeyi karış karış gezsin yaşadığı memlekette nevar neyok görmeyen insanlar varki karşınızda ben ama bunları yapabilmek tamamen PARA PARA PARA gezerken 500 600tl lpg tüp yemeye 700tl konaklamaya 700tl hediyelikler 500 600tl gezmelik kıyafetler deniz ürünleri 1500tl içkin 400tl geldikten sonra evinkirasımı dersin ev mutfak ihtiyacımı dersin amann boş ver busenede olmasın
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  • 1 Oy
    Her tatil gunu bir milyon dolar kayıp demek bu ulke de .... Kaldı ki calısanlar cok is yapıyor ya cok calısıyorlar ya
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  • 1 Oy
    Kalan günlerde çok daha fazla efor sarfederek ülkeyi kalkındırmamız gerekiyor.
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  • 1 Oy
    doğu güneydoğu sanki başka bir devlet. burada resmi günlerde ne tatil var mesai. sikayet etsen. denetleyen yok. burada kanunda devlette zenginin yaninda.
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  • 1 Oy
    vardıyali bir işçi olarak hafta tatlılmiz bile hafta içi oluyor. çalışmaya devam....
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  • 3 Oy
    gecenin köründe yollara düşürdüler insanları aptal gibi çalışıyoruz hergün olsun tabii uzun tatil zaten özel sektörün doğru düzgün taili yokki
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  • 15 Oy
    Malesef tembel ülkeyiz .. Daha yeni seneye başladık . Millet olarak tatil dûşûnüyoruz.
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  • 3 Oy
    bence bu tatil az 116 nolcakki 180 olsun tatil 180 calışalım bir gün tatil bir gün iş olsun
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  • 10 Oy
    ekle çıkar
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