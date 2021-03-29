İşte 29 Mart altın fiyatları | Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Altın güne yükselişle başladı

Kapalıçarşı’dan canlı altın fiyatların göre gram altın bugün 450 Türk lirası seviyelerinde, çeyrek altın 727 Türk lirası civarında hareket ediyor. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar kuyumculara gitmeden evvel 29 Mart Pazartesi itibarıyla yukarı yönde ivme kazanan gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları, haftanın ilk gününe yükseliş trendiyle başladı.
29 Mart altın fiyatları ne kadar oldu?
Son olarak çeyrek altın 727 Türk lirası, gram altın 450 Türk lirası, 22 ayar bilezik 404 Türk lirasından güne başlarken canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları şöyle;
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 404,86 Türk lirası
SATIŞ: 434,52 Türk lirası
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.968,00 Türk lirası
SATIŞ: 3.014,00 Türk lirası
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.862,78 Türk lirası
SATIŞ: 2.919,33 Türk lirası
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.450,00 Türk lirası
SATIŞ: 1.484,00 Türk lirası
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.962,00 Türk lirası
SATIŞ: 3.043,00 Türk lirası
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.968,00 Türk lirası
SATIŞ: 3.014,00 Türk lirası
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 727,00 Türk lirası
SATIŞ: 742,00 Türk lirası
GRAM ALTIN
ALIŞ: 450,47 Türk lirası
SATIŞ: 450,53 Türk lirası
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