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İşte AGİ ve işsizlik maaşında son durum

31 Aralık 2017 15:49

Yeni asgari ücretle birlikte en düşük işsizlik maaşı 101 lira artışla 811 lira, maaşlara eklenen asgari geçim indiriminin en düşüğü ise bekâr ve çocuksuz çalışan için 19 lira artışla 152 lira oldu.

İşte AGİ ve işsizlik maaşında son durum

 Asgari ücretin 1 Ocak 2018’den itibaren yüzde 14.2 artışla brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlenmesine ilişkin karar, dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, asgari ücrete endeksli hesaplanan bazı ücretler de artış gösterdi. İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor. Bu kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemiyor. Buna göre yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı en düşük 811 liraya, en yüksek bin 623 liraya çıktı. 

 
İşsiz kalıp işsizlik sigortasından maaş alacak bir kişi maaşı ne kadar yüksek olursa olsun 2018’de en fazla bin 623 lira alabilecek. Halen işsizlere 10 aya varan süreyle en az 705 lira, en çok da bin 411 lira işsizlik maaşı ödeniyor. Asgari ücretle birlikte çalışanların maaşlarına eklenen “asgari geçim indirimi” (AGİ) de yükseldi.
 
BES’E DEVLET KATKISI 6.087 TL 
 
Bekâr ve çocuksuz bir bir kişi için ödenecek AGİ, 2017’de 133 lira olarak uygulanırken, 2018’de 152 liraya çıktı. En yüksek asgari geçim indirimi ise evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu çalışan için 258.76 liraya yükseldi. Bu rakam 2017’de 213 liraydı. 
Asgari ücretin artması, bireysel emeklilik sisteminde (BES) devlet katkısının üst limitinde güncelleme yapılmasına yol açtı. Bireysel emeklilikte 1 yılda ödenen devlet katkısı, asgari ücretin bir yıllık brüt tutarının yüzde 25’i ile sınırlı. 2017 yılında 5 bin 332 lira uygulanan üst limit, asgari ücretteki artışla birlikte 6 bin 87 liraya yükseldi.
 
EN DÜŞÜK GSS PRİMİ 81 LİRAYA YÜKSELDİ
 
Evdeki kişi başına gelir brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar (2029 TL/3 = 676 TL) Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödemeyerek sağlık hizmeti alabilecek. Kişi başı gelir 676 lira ile 2029 lira arasında olanlar ise asgari ücretin 3’te 1’inin yüzde 12’si oranında yani 81 lira ödeyerek sağlıktan yararlanabilecek.
 
Geliri brüt asgari ücretle iki katı arasında olanların ise 243 lira GSS primi ödemesi gerekecek. Öte yandan ücretlilerin primleri asgari ücret ile 7.5 katı arasında kazançlar üzerinden hesaplanıyor. Buna göre ücretliler için prim 649 lira ile tavanda 4.869 liraya kadar alınacak. 
 
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