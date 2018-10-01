Anadolu'nun en büyük şirketleri açıklandı

2017'de Anadolu 500 şirketlerinin toplam cirosu 2016 yılına göre yüzde 31,9 artışla 263,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu yüksek ciro artışı Anadolu 500'ün 2011 yılından sonraki en iyi büyümeyi yakaladığını gösteriyor. İşte, Anadolu 500 listesine giren ilk 100 şirket: