İşte dünya genelinde kapış kapış satan o telefonlar...
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
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Samsung Galaxy S9 Plus
5.3 milyon sattı
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Xiaomi Redmi 5A
5.4 milyon sattı
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iPhone 7
5.6 milyon sattı
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iPhone 8 Plus
8.3 milyon sattı
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iPhone 8
12.5 milyon sattı
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iPhone X
16 milyon sattı (Dünyanın en çok satan telefonu)
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Türkiye'de satışa sunulan ve yoğun ilgi gören bu telefonların kimisi düşük fiyatıyla büyük ilgi görürken, kimi de yüksek fiyatına rağmen kapış kapış satıyor! İşte Türkiye'nin en çok ilgi gören telefonları...
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Samsung Galaxy Note 8
Ağırlığı: 195 gram Ekran çözünürlüğü: 6.3 inç ekran, 1440x2960 piksel çözünürlük
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Samsung Galaxy Note 8
Depolama hafızası: 64/128/256 GB Bellek: 6 GB RAM
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Samsung Galaxy Note 8
Ön kamera: 8 MPArka kamera: Her biri 12 MP çift kamera
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Samsung Galaxy Note 8
Fiyatı: 4199 TL
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Nokia 2
Nokia 2, sahip olduğu özellikler ve fiyatı ile uygun fiyatlı bir telefon arayanlara hitap ediyor. 5 inç boyutlu LTPS LCD ekrana sahip olan telefon, 1280 x 720 ekran çözünürlüğüne ve Gorilla Glass 3 koruma teknolojisine sahip.
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Telefon, tek parça alüminyum kasaya ve arka kısımda ise polikarbon malzemeye sahip. Bu sayede fiziksel olarak dayanıklı bir tasarım sunuyor.
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Nokia 2 modeli, Qualcomm’un giriş seviyesi için ürettiği MSM8909v2 kod numaralı Snapdragon 212 işlemcisine ve Adreno 304 grafik birimine sahip. 4 çekirdekli olan bu işlemci 1.3 Ghz frekans hızına sahip. 1 GB DDR3 tipi RAM ve 8 GB dahili hafıza ile gelen telefon, MicroSD kart desteği ile 128 GB ilave alan sunabiliyor. Fiyat ise 699 TL.
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Huawei P10 Plus
Ağırlığı: 165 gram Ekran çözünürlüğü: 5.5 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük
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Huawei P10 Plus
Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM
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Huawei P10 Plus
Ön kamera: 8 MP Arka kamera: Biri 20 MP diğeri 12 MP çift kamera
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Huawei P10 Plus
Fiyatı: 2599 TL
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iPhone 7 Plus
Ağırlığı: 188 gram Ekran çözünürlüğü: 5.5 inç ekran, 1080x1920 piksel çözünürlük
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iPhone 7 Plus
Depolama hafızası: 32/128/256 GB Bellek: 3 GB RAM
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iPhone 7 Plus
Ön kamera: 7 MP Arka kamera: Her biri 12 MP çift kamera
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iPhone 7 Plus
Fiyatı: 3785 TL
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General Mobile GM 8
2017 yılının en büyük trendi haline gelen ve artık sektörde standart haline gelen 18:9 ekranla gelen model, 5,7 inç büyüklüğünde ve 1440x720p çözünürlüğünde bir ekrana sahip. İşlemci tarafında Snapdragon 435 kullanılan GM 8 modelinde 3/4 GB RAM ve 32/64 GB micro SD destekli dahili hafızaya yer verilmiş. Kamera özelliklerine baktığımızda ise arka tarafta 13 Megapiksellik bir kamera göze çarparken ön taraftaysa yine 13 Megapiksellik flaşlı bir kamera dikkat çekiyor. Fiyat 999 TL...
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LG G6
Ağırlığı: 163 gram Ekran çözünürlüğü: 5.7 inç ekran, 1440x2880 piksel çözünürlük
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LG G6
Depolama hafızası: 32/64/128 GB Bellek: 4 GB RAM
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LG G6
Ön kamera: 5 MP Arka kamera: 13 mP
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LG G6
Fiyatı: 2299 TL
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HTC U11
Ağırlığı: 169 gram Ekran çözünürlüğü: 5.5 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük
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HTC U11
Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM
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HTC U11
Ön kamera: 16 MP Arka kamera: 12 MP
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HTC U11
Fiyatı: 2699 TL
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Sony Xperia XZ Premium
Ağırlığı: 195 gram Ekran çözünürlüğü: 5.46 inç ekran, 3840x2160 piksel çözünürlük
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Sony Xperia XZ Premium
Depolama hafızası: 64 GB Bellek: 4 GB RAM
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Sony Xperia XZ Premium
Ön kamera: 19 MP Arka kamera: 13 mP
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Sony Xperia XZ Premium
Fiyatı: 2990 TL
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Samsung Galaxy S8 Plus
Ağırlığı: 173 gram Ekran çözünürlüğü: 6.2 inç ekran, 1440x2960 piksel çözünürlük
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Samsung Galaxy S8 Plus
Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM
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Samsung Galaxy S8 Plus
Ön kamera: 8 MP Arka kamera: 12 mP
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Samsung Galaxy S8 Plus
Fiyatı: 3499 TL
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Nokia 8
Ağırlığı: 160 gram Ekran çözünürlüğü: 5.3 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük
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Nokia 8
Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM
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Nokia 8
Ön kamera: 13 MP Arka kamera: Her biri 13 MP çift kamera
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Nokia 8
Fiyat: 2799 TL
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LG V20
Ağırlığı: 174 gram Ekran çözünürlüğü: 5.7 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük
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LG V20
Depolama hafızası: 32/64 GB Bellek: 4/6 GB RAM
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LG V20
Ön kamera: 5 MP Arka kamera: Her biri 16 MP çift kamera
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LG V20
Fiyat: 2229 TL
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iPhone X
Ağırlığı: 174 gram Ekran çözünürlüğü: 5.8 inç ekran, 1125x2436 piksel çözünürlük
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iPhone X
Depolama hafızası: 64/256 GB Bellek: 3 GB GB RAM
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iPhone X
Ön kamera: 7 MP Arka kamera: Her biri 12 MP çift kamera
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iPhone X
Fiyatı: 6199 TL
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