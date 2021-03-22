İşte çeyrek ve gram altının yeni fiyatı!

Altın fiyatları , ABD Hazine tahvili faizinin son bir yılın en yüksek seviyelerine gelmesiyle birlikte, doların güçlü duruşu ile fiyatlanmaya devam ediyor. Küresel altın fiyatları, yükselen tahvil faizleri ve güçlü dolar ile düşerken, gram altın dolar/TL'deki yükselişi takip ederek 40 TL'den fazla yükseldi.
Merkez Bankası'nda yaşanan değişikliklerden etkilenen gram altın, dolar/TL kurundaki sert düşüşle birlikte yeniden fiyatlanmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz haftaya 420 TL seviyelerinde başlayan gram altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizi 200 baz puan artırmasından sonra dolar/TL’deki düşüşü takip ederek 403 TL’ye kadar gerilemişti.
Hafta sonunda TCMB başkanlığında yapılan değişiklik sonrasında yüzde 10’dan fazla yükselen dolar kuru ile birlikte gram altın fiyatları, geçen hafta kapanışa göre yüzde 6 civarında yükselerek 437 TL civarında güne başladı.
Öğle saatlerine doğru 450 TL seviyesini gören gram altın fiyatı, 12:20 saatlerinde 443 TL seviyesine kadar geriledi.
Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz haftaya 685 Türk Lirası bandında başlamıştı.
Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizleri 200 baz puan arttırması ile dolar/TL'deki düşüş gibi altın da keskin bir düşüş yaşamış ve çeyrek altın 674 Türk lirasına kadar gerilemişti.
22 Mart gecesi döviz kurlarında ortaya çıkan yaklaşık %15 artış ile altın da bir anda yükselişe geçti ve yaklaşık %12 yükseldi. Bu durum, çeyrek altının 723 Türk lirası seviyesini görmesine neden oldu.
Öğle saatlerine doğru 723 TL seviyesini gören çeyrek altın fiyatı, 12:20 saatlerinde 715,00 TL seviyesine kadar geriledi.
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