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İşte çeyrek ve gram altının yeni fiyatı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2021 11:22 | Son Güncelleme

Güne 454 lira seviyelerinden başlayan gram altın fiyatları yükselişe geçerek saat 11.05 itibari ile 458,4 lira seviyesinden işlem görüyor.

İşte çeyrek ve gram altının yeni fiyatı!

Dün 450-460 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 456,5 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE!

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde, 458,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 752 lira, Cumhuriyet altını da 3.073 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.741 dolardan işlem görüyor.

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Analistler, bugün Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'nın devam eden Bahar Toplantıları, ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve ABD'de açıklanacak dış ticaret verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan, ons altında 1.740 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.755 direncinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 1.730 doların destek konumuna geldiğini söyledi.

(AA)

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