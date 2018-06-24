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İşte doların ilk tepkisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.06.2018 22:43 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftayı 4.6770 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, seçim sonuçlarının ardından Asya piyasalarındaki işlemlerde 4.66 TL'nin altına sarktı. Kur daha sonra yeniden 4.67 TL seviyesine çıktı.

İşte doların ilk tepkisi

Dolar kuru yurtdışındaki işlemlerde Türkiye'deki seçim sonuçlarına sınırlı bir tepki verdi. Piyasadaki işlem hacminin çok düşük olduğu dikkat çekerken dolar önce 4.6573 TL'ye geriledi. Sonrasında 4.67 TL seviyesine çıktı.

Dolar saat 22.30 itibariyle 4.6702 TL'den el değiştirdi.

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