İşte doların ilk tepkisi

Dolar kuru yurtdışındaki işlemlerde Türkiye'deki seçim sonuçlarına sınırlı bir tepki verdi. Piyasadaki işlem hacminin çok düşük olduğu dikkat çekerken dolar önce 4.6573 TL'ye geriledi. Sonrasında 4.67 TL seviyesine çıktı.
Dolar saat 22.30 itibariyle 4.6702 TL'den el değiştirdi.
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