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  4. İşte dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülkeler

İşte dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülkeler

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 15:02 | Son Güncelleme

En güçlü pasaporta sahip ülkeler belli olurken, Japonya’nın zirvede yer aldığı görüldü. Türkiye ise geçen yıla oranla 3 basamak gerileyerek 55’inci sıraya düştü. Lider Japonya’nın pasaportuyla 191 ülkeye vizesiz seyahat edilebilirken, Türkiye’nin pasaportuyla 111 ülkeye vizesiz gidilebildiği görüldü.

İşte dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülkeler

Ajans Press’in, 2020 Henley Pasaport Endeksi verilerinden elde ettiği bilgilere göre, en güçlü pasaporta sahip ülkeler belli oldu. Böylelikle Japonya en güçlü pasaporta sahip ülke olurken, 191 ülkeye vizesiz seyahat ettiği kaydedildi. Listenin ikinci sırasına ise 190 ülkeye vizesiz seyahat imkânı sunan Singapur pasaportu yerleşti. Almanya ve Güney Kore ise 189 ülkeye vizesiz seyahatle üçüncülüğü paylaştı. Finlandiya ve İtalya 188 ülkeye vizesiz seyahat ile dördüncülüğü paylaşırken, Danimarka, Lüksemburg ve İspanya ise 187 ülkeye vizesiz seyahat imkânı ile beşinci sıraya yerleşti. Son beş sırada yer alarak dünyanın en zayıf pasaportuna sahip ülkeler ise, Afganistan(26), Irak( 28), Suriye(29), Somali-Pakistan(32), Yemen(33) olarak kayıtlara geçti. 2006 yılından beri düzenli olarak hazırlanan ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Verileri (IATA) baz alınan listede geçtiğimiz yıl liderliği Singapur ve Japonya paylaşmıştı.

Vergi ve harç ücretleri gündemde

Medya takip kurumu Ajans Press, pasaportlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre pasaportlar ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 11 bin 908 olarak kayıtlara geçti. Pasaport ile ilgili haberler özellikle yılın son günlerinde artış gösterirken, her yıl gelen vergi ve harç ücretlerinin en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldığı görüldü.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
pasaport, ulke,

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