FİNANS

İşte dünyanın en iyi işverenleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.10.2018 15:26 | Son Güncelleme

ABD merkezli iş dergisi Forbes, ‘Global 2000: World’s Best Employers’ (Küresel 2000: Dünyanın En İyi İşverenleri) listesini yayımladı.

2 bin işverenin yer aldığı listede Türkiye merkezli beş şirket yer alıyor.

Türkiye'den 5 şirket listede

1 / 25

1- Alphabet – ABD

1- Alphabet – ABD
2 / 25

İşte dünyanın en iyi işverenleri

İşte dünyanın en iyi işverenleri
3 / 25

3- Apple – ABD

3- Apple – ABD
4 / 25

4- Walt Disney – ABD

4- Walt Disney – ABD
5 / 25

5- Amazon.com – ABD

5- Amazon.com – ABD
6 / 25

6- CNOOC – Hong Kong

6- CNOOC – Hong Kong
7 / 25

7- Daimler – Almanya

7- Daimler – Almanya
8 / 25

8- Kasikornbank – Tayland

8- Kasikornbank – Tayland
9 / 25

9-Celgene – ABD

9-Celgene – ABD
10 / 25

10- BMW Group – Almanya

10- BMW Group – Almanya
11 / 25

11- Bank Mandiri – Endonezya

11- Bank Mandiri – Endonezya
12 / 25

12- Japan Exchange Group – Japony

12- Japan Exchange Group – Japony
13 / 25

13- MGM Resorts – ABD

13- MGM Resorts – ABD
14 / 25

14- China Petroleum Engineering – Çin

14- China Petroleum Engineering – Çin
15 / 25

15- Siemens – Almanya

15- Siemens – Almanya
16 / 25

16- Volkswagen Group – Almanya

16- Volkswagen Group – Almanya
17 / 25

17- IBM – ABD

17- IBM – ABD
18 / 25

18- Salesforce.com – ABD

18- Salesforce.com – ABD
19 / 25

19- Vicinity Centres – Avustralya

19- Vicinity Centres – Avustralya
20 / 25

20- Siam Commercial Bank – Tayland

20- Siam Commercial Bank – Tayland
21 / 25

94- Koç Holding

94- Koç Holding
22 / 25

220- Sabancı Holding

220- Sabancı Holding
23 / 25

384- Ford Otosan

384- Ford Otosan
24 / 25

441- Türk Hava Yolları

441- Türk Hava Yolları
25 / 25

493- İş Bankası

493- İş Bankası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
forbes şirket işveren

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

LPG'ye 10 kuruşluk indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

LPG'ye 10 kuruşluk indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

İşte yerli ve tuşlu cep telefonu

İşte yerli ve tuşlu cep telefonu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dev yatırım 'Star Rafinerisi' açıldı

Dev yatırım 'Star Rafinerisi' açıldı

iPhone 8 ’de dev indirim

iPhone 8 ’de dev indirim

Altay tankının seri üretimi için geri sayım

Altay tankının seri üretimi için geri sayım

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

İşte yerli ve tuşlu cep telefonu

İşte yerli ve tuşlu cep telefonu

Yalova Aronya üretiminde iddialı

Yalova Aronya üretiminde iddialı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.