Türkiye'de en uygun sıfır model otomobiller, 53 bin ile 70 bin TL arasında değişen fiyatlarla alıcılarını bekliyor. İşte o otomobiller...

İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Türkiye'de en uygun sıfır model otomobiller, 53 bin ile 70 bin TL arasında değişen fiyatlarla alıcılarını bekliyor. İşte o otomobiller...

1 / 16 Türkiye’de uygun fiyatlı bir sıfır otomobile sahibi olmak için en az 53 bin TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor.

2 / 16 Türkiye şartlarında yıllık 20 bin km’yi geçmeyen vatandaşların benzinli araçları tercih etmeleri öneriliyor.

3 / 16 İşte 53 bin ile 70 bin TL’ye kadar alınabilecek sıfır otomobiller...

4 / 16 Dacia Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg benzinli Fiyat: 53.900 TL

5 / 16 Fiat Linea Sedan 1.4 Fire Benzinli 77 HP Fiyat: 55.900 TL

6 / 16 Fiat punto Hatcback 1.4 Fire Popstar Benzinli 77 HP Fiyat: 60.900 TL

7 / 16 Hyundai i10 1.0 D-CVVT JUMP Benzinli Fiyat: 61.500 TL

8 / 16 Skoda Fabia 1.0 75 PS Ambition Benzinli Fiyat: 64.900 TL

9 / 16 Volkswagen Polo 1.2 TSI Bluemotion Benzinli Fiyat: 66.100

10 / 16 Renault Clio Joy 1.2 75 bg Fiyat: 66.500 TL

11 / 16 Renault Symbol Sedan 1.0 SCE benzinli Fiyat: 67.400

12 / 16 Ford Fiesta Trend 1.1 L M/T Benzinli Fiyat: 67.500 TL

13 / 16 Kia RİO 1.25 Benzinli HB Fiyat: 67.500 TL

14 / 16 Hyundai i20 1.2 MPI JUMP Benzinli Fiyat: 69.800 TL

15 / 16 Dacia Duster SUV 1.6 16V Benzinli Fiyat: 70.900 TL