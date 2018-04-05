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İşte en ucuz sıfır otomobiller!

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2018 17:32 | Son Güncelleme

Türkiye'de en uygun sıfır model otomobiller, 53 bin ile 70 bin TL arasında değişen fiyatlarla alıcılarını bekliyor. İşte o otomobiller...

Türkiye'de en uygun sıfır model otomobiller, 53 bin ile 70 bin TL arasında değişen fiyatlarla alıcılarını bekliyor. İşte o otomobiller...

İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Türkiye'de en uygun sıfır model otomobiller, 53 bin ile 70 bin TL arasında değişen fiyatlarla alıcılarını bekliyor. İşte o otomobiller...

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Türkiye’de uygun fiyatlı bir sıfır otomobile sahibi olmak için en az 53 bin TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor.
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Türkiye şartlarında yıllık 20 bin km’yi geçmeyen vatandaşların benzinli araçları tercih etmeleri öneriliyor.
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İşte 53 bin ile 70 bin TL’ye kadar alınabilecek sıfır otomobiller...
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Dacia Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg benzinli Fiyat: 53.900 TL
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Fiat Linea Sedan 1.4 Fire Benzinli 77 HP Fiyat: 55.900 TL
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Fiat punto Hatcback 1.4 Fire Popstar Benzinli 77 HP Fiyat: 60.900 TL

Fiat punto Hatcback 1.4 Fire Popstar Benzinli 77 HP Fiyat: 60.900 TL
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Hyundai i10 1.0 D-CVVT JUMP Benzinli Fiyat: 61.500 TL
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Skoda Fabia 1.0 75 PS Ambition Benzinli Fiyat: 64.900 TL
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Volkswagen Polo 1.2 TSI Bluemotion Benzinli Fiyat: 66.100
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Renault Clio Joy 1.2 75 bg Fiyat: 66.500 TL
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Renault Symbol Sedan 1.0 SCE benzinli Fiyat: 67.400
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Ford Fiesta Trend 1.1 L M/T Benzinli Fiyat: 67.500 TL
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Kia RİO 1.25 Benzinli HB Fiyat: 67.500 TL
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Hyundai i20 1.2 MPI JUMP Benzinli Fiyat: 69.800 TL
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Dacia Duster SUV 1.6 16V Benzinli Fiyat: 70.900 TL
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Peugeot 208 Hatchback 1.2 PURETECH benzinli Fiyat: 79.000 TL
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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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