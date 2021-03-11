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İşte evde bakım maaşı yatan iller | Mart ayı için evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.03.2021 15:37 | Son Güncelleme

Evde hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere yardımcı olan aile bireylerine yönelik verilen evde bakım maaşı, il il yatırılıyor. Her ayın 15’inde yatırılan evde bakım maaşının hesaplara yatırılması, illere göre değişiklik gösterebiliyor.

İşte evde bakım maaşı yatan iller | Mart ayı için evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

e-Devlet ve SMS aracılığıyla evde bakım maaşının yatıp yatmadığını sorgulamak mümkün. e-Devlet uygulamasına T.C. Kimlik No ve şifresi ile giriş yapılır. Ardından da ‘Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama’ bölümünden evde bakım maaşı ile ilgili bilgilere ulaşılabilir. Bunun dışında SMS ile de bu ödenekle ilgili bilgi alınabiliyor…

MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşları henüz yatırılmadı. Maaşlar yatırıldığında sayfamızdan paylaşacağız.

Ağır hasta, yaşlı kısaca evde bakıma muhtaç vatandaşlara bakmakla yükümlü olanlar, her ay devlet tarafından verilen evde bakım maaşı ödemeleri ile maddi destek alıyor. Bu doğrultuda binlerce vatandaşın yararlandığı ödenek her ay il il ödeniyor. Bunun dışında, e-devlet ve SMS aracılığıyla evde bakım maçı yatan illerin sorgulaması yapılıyor.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yoluyla da yapılıyor. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazarak, 4747'e SMS atmaları yeterlidir. Mesaj gönderilmesi durumunda 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil edilir.

İşte evde bakım maaşı yatan iller | Mart evde bakım maaşı ne zaman yatacakk

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile e-Devlet şifresi kullanarak giriş yapılmasının ardından arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın. Sayfayı açtıktan sonra maaş ödemesi ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında yer alıyor.


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