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İşte Fitch'in dolar tahmini

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.09.2018 14:02 | Son Güncelleme

Fitch Ratings, dolar/TL paritesinin 6,2 TL civarında istikrar kazanmasını ve tahmin dönemi boyunca bu civarda seyretmesini beklerken, Türkiye'nin bir IMF programı veya sermaye kontrolleri uygulamayacağını öngördüğünü bildirdi.

İşte Fitch'in dolar tahmini

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bugün yayımladığı "Global Ekonomik Görünüm-Eylül 2018" raporunda Türkiye'nin enflasyon tahminini bu yıl için yüzde 20, 2019 için yüzde 10,8'den yüzde 15'e ve 2020 için yüzde 9,5'ten yüzde 10'a çıkardı. Kuruluş büyüme beklentisini 2018 için yüzde 3,8, 2019 için yüzde 1,2 ve 2020 için yüzde 3,9 olarak korudu.

Dün açıklanan Yeni Ekonomik Program'da enflasyon tahmini bu yıl yüzde 20,8 olarak açıklanmış, 2019 için yüzde 15,9 ve 2020 için yüzde 9,8 rakamları öngörülmüştü.
"Kur 6.2 civarında istikrar kazanır"

Fitch Ratings, ABD Doları/Türk Lirası paritesinin 6,2 TL civarında istikrar kazanmasını ve tahmin dönemi boyunca bu civarda seyretmesini beklediğini ifade etti. Fitch ayrıca, Türkiye'nin bir IMF programı veya sermaye kontrolleri uygulamayacağını tahmin ettiğini duyurdu.

Raporda, kurlardaki zayıflığın, yüksek net döviz açığı olan özel sektörü gereceğini ve çeşitli kanallar yoluyla bankalar üzerinde baskı yaratacağını belirten Fitch, bunun kredi temin edilebilirliğinde azalmaya yol açacağını vurguladı. "Buna ek olarak, enflasyon satın alma gücünü azaltacak ve güven etkileri özel tüketimi ve yatırımı baltalayacak" değerlendirmesinde bulunan Fitch, yüksek frenkanslı verilerin çeyrek sonunda net bir yavaşlama gösterdiğini ve Temmuz-Ağustos anket verisinin 2018 3. çeyrekte daralmaya işaret ettiğini vurguladı.
"Türk ekonomisi ikinci yarıda resesyonda olacak"

Fitch, Türk ekonomisinin 2018'in ikinci yarısında resesyonda olacağını, yıllık bazda etkilerin 2019'da daha telaffuz edilir hale geleceğini belirtirken, büyümenin tahmin dönemi boyunca trendin altında kalacağını öngördü.

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Dünya ekonomisi için tahminlerini düşürdü

Fitch raporda, ABD ve Çin arasındaki ticari sürtüşme nedeniyle dünya ekonomisi için büyüme tahminlerini aşağı çekerken, Euro Bölgesi, Çin ve gelişmekte olan piyasalar için beklentilerini de aşağı yönlü revize etti. Ancak ABD için tahminini yükseltti. 2018'de global büyümenin yüzde 3,3'e ulaşacağını ancak 2019'da yüzde 3,1'e (3,2) gerileyeceğini öngören Fitch, 2020'de büyümenin yüzde 3 olacağını tahmin etti.

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