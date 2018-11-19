İşte fiyatları düşürecek 6 madde!

Enflasyon rakamlarının beklentileri aşmasının ardından harekete geçen hükümetin sebze meyve hallerinde yeni düzenlemeler yapmak için düzenlediği yasa tasarısının hazır olduğu belirtildi.
Yeni dönem başlıyor
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Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, taslakta öne çıkan düzenlemeler şöyle:
Ülke genelindeki 175 sebze ve meyve hal sayısı 30'a indirilecek.
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Sebze ve meyve hallerinin kurulması, yönetimi, işletilmesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda her bölgedeki yerel yönetim ve ilgili kurumlara verilecek.
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Hal komisyonculuğu kesin olarak kaldırılacak ve komisyoncular tüccar olarak faaliyetlerine devam edebilecek.
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Ürün tasnifi, standartlaşma ve bölgesel ürünlerin markalaşmasını sağlayacak altyapı kurulacak.
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Üretim bölgelerinde ihtiyaca uygun olarak ürün toplama merkezleri kurulacak.
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Ürün fiyatını üreticiler ve üretici birlikleri belirleyecek.
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Bu hafta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın halcilerle görüşmesinden sonra taslağa son şeklinin verilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmesi bekleniyor.
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