İşte fiyatları düşürecek 6 madde!

Enflasyon rakamlarının beklentileri aşmasının ardından harekete geçen hükümetin sebze meyve hallerinde yeni düzenlemeler yapmak için düzenlediği yasa tasarısının hazır olduğu belirtildi.

Yeni dönem başlıyor

1 / 7 Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, taslakta öne çıkan düzenlemeler şöyle: Ülke genelindeki 175 sebze ve meyve hal sayısı 30'a indirilecek.

2 / 7 Sebze ve meyve hallerinin kurulması, yönetimi, işletilmesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda her bölgedeki yerel yönetim ve ilgili kurumlara verilecek.

3 / 7 Hal komisyonculuğu kesin olarak kaldırılacak ve komisyoncular tüccar olarak faaliyetlerine devam edebilecek.

4 / 7 Ürün tasnifi, standartlaşma ve bölgesel ürünlerin markalaşmasını sağlayacak altyapı kurulacak.

5 / 7 Üretim bölgelerinde ihtiyaca uygun olarak ürün toplama merkezleri kurulacak.

6 / 7 Ürün fiyatını üreticiler ve üretici birlikleri belirleyecek.