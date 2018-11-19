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İşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileri

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.11.2018 11:51 | Son Güncelleme

Dünya Ekonomik Forumu'nun gerçekleştirdiği Küresel Rekabet Anketi'nin sonuçlarına göre, ülkelerin teknolojik değişime ne kadar hazır olduğu belirlendi. Kenya listeye son sıradan girerken Türkiye ise sıralamada yer alamadı.

Dünya hızla değişirken teknoloji de son 150 yılda en dikkat çekici gelişimini yaşadı. Hatta gelecek yıllarda yapay zeka, sürücüsüz otomobiller ve düşük vasıflı işlerin otomasyonu, küresel ekonomiyi daha da değiştirecek gibi görünüyor. İşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileri şu şekilde:

İşte listedeki ülkeler

1 / 28

25- Kenya - 4.5

25- Kenya - 4.5
2 / 28

25- Tacikistan -4.5

25- Tacikistan -4.5
3 / 28

25- İrlanda - 4.5

25- İrlanda - 4.5
4 / 28

25- Birleşik Krallık - 4.5

25- Birleşik Krallık - 4.5
5 / 28

22- Endonezya - 4.6

22- Endonezya - 4.6
6 / 28

22- Malta - 4.6

22- Malta - 4.6
7 / 28

22- Japonya - 4.6

22- Japonya - 4.6
8 / 28

19- Hindistan - 4.7

19- Hindistan - 4.7
9 / 28

19- Azerbaycan - 4.7

19- Azerbaycan - 4.7
10 / 28

19- Danimarka - 4.7

19- Danimarka - 4.7
11 / 28

17- Norveç - 4.8

17- Norveç - 4.8
12 / 28

17- İsveç - 4.8

17- İsveç - 4.8
13 / 28

16- Hong Kong - 4.9

16- Hong Kong - 4.9
14 / 28

13- Yeni Zelanda - 5.0

13- Yeni Zelanda - 5.0
15 / 28

13 - Hollanda - 5.0

13 - Hollanda - 5.0
16 / 28

13- Almanya - 5.0

13- Almanya - 5.0
17 / 28

11- Ruanda - 5.1

11- Ruanda - 5.1
18 / 28

11- Finlandiya - 5.1

11- Finlandiya - 5.1
19 / 28

9- İsviçre - 5.2

9- İsviçre - 5.2
20 / 28

9- Malezya - 5.2

9- Malezya - 5.2
21 / 28

6- Katar - 5.3

6- Katar - 5.3
22 / 28

6- Umman - 5.3

6- Umman - 5.3
23 / 28

6- Bahreyn - 5.3

6- Bahreyn - 5.3
24 / 28

5- Suudi Arabistan - 5.4

5- Suudi Arabistan - 5.4
25 / 28

4- Birleşik Arap Emirlikleri - 5.6

4- Birleşik Arap Emirlikleri - 5.6
26 / 28

2- Amerika Birleşik Devletleri - 5.7

2- Amerika Birleşik Devletleri - 5.7
27 / 28

2- Lüksemburg - 5.7

2- Lüksemburg - 5.7
28 / 28

1- Singapur - 6.1

1- Singapur - 6.1
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Anahtar Kelimeler:
ulke Dünya Ekonomik Forumu teknoloji

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