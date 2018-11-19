Dünya hızla değişirken teknoloji de son 150 yılda en dikkat çekici gelişimini yaşadı. Hatta gelecek yıllarda yapay zeka, sürücüsüz otomobiller ve düşük vasıflı işlerin otomasyonu, küresel ekonomiyi daha da değiştirecek gibi görünüyor. İşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileri şu şekilde: