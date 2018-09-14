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İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.09.2018 09:49 | Son Güncelleme

TÜBİTAK, genç girişimcilerin yanında. Genç ve yenilikçi girişimci adayları, 200 bin lira tutarındaki hibe destekten faydalanabiliyor. Başvurular başladı.Gençler 6 alanda başvuru yapılabilecek. Son tarih 16 Kasım. İşte genç girişimcilere destek programının ayrıntıları...

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

Genç girişimcilerin katma değeri yüksek ürünler üreterek şirket kurmasını ve ticarileşmesini sağlayan Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı'nın 2018 yılı ikinci çağrısına çıkan TÜBİTAK, girişimci adaylarını 200 bin lira tutarındaki yüzde 100 hibe destekten yararlandıracak..

Birinci aşama faaliyetlerini yürütmek üzere seçilen BİGG uygulayıcı kuruluşları, açılan bu çağrı kapsamında kendi web sayfalarında ilan edecekleri duyuru ile iş fikri başvurularını kabul edecek. Uygulayıcı kuruluşlar birinci aşama kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin doğrulanması ve TÜBİTAK'a ikinci aşama başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi faaliyetlerini yürütecek.

İş planı BIGG uygulayıcı kuruluşu tarafından onaylanan girişimciler, programın ikinci aşama başvurusunu TÜBİTAK'a yapacak. Girişimci adayları iş planlarıyla TÜBİTAK'a başvurarak 200 bin lira tutarındaki yüzde 100 hibe destekten yararlanmak için yarışacak. Programın ikinci aşamasında desteklenmesi uygun bulunan iş planları için, panel değerlendirmesinde belirlenen destek kapsamına alınan tutar kadar geri ödemesiz teknogirişim sermayesi desteği sağlanacak.

6 ALANDA BAŞVURU

BIGG uygulayıcı kuruluşları kendi web sayfalarında ilan edecekleri duyuru ile 6 tematik alanda iş fikri başvurularını kabul edecek. Bu alanlar şöyle: "Akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme."

16 KASIM SON TARİH

BIGG uygulayıcı kuruluşlara ön başvurular 16 Kasım'a kadar yapılacak. İkinci aşama iş planı başvuruları TÜBİTAK tarafından 1 Aralık-14 Aralık tarihlerinde alınacak. Panel değerlendirmeleri Ocak-Mart arasında yapılacak. Nisan'da sonuçlar duyurulacak. Mayıs'ta şirket kurulumu ve sözleşme imzalanmasının ardından, 1 Haziran destek başlangıç tarihi olacak.

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