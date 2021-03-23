İşte gram ve çeyrek altının son fiyatı

Dün dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 475,8 liraya kadar çıkan gram altının fiyatı, günü de önceki kapanışın yüzde 7,6 üzerinde 432,9 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 12.40 itibarıyla önceki kapanışın altında 435 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 712 lira, Cumhuriyet altını da 2.913 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,3'lük azalışla 1.739,5 dolardan tamamlamasının ardından, bugün yatay bir seyir izleyerek 1.738 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.
Analistler, yurt içinde altının gram fiyatının dolar kurundaki volatilitenin etkisiyle geniş bir bantta dalgalandığını belirterek, fiyatların kısa sürede dengeleneceğini, yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini söyledi.
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