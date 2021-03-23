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İşte gram ve çeyrek altının son fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.03.2021 12:52 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 435 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise Kapalıçarşı'da 712 liradan işlem görüyor.

İşte gram ve çeyrek altının son fiyatı

Dün dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 475,8 liraya kadar çıkan gram altının fiyatı, günü de önceki kapanışın yüzde 7,6 üzerinde 432,9 liradan tamamladı.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN SON DURUM

Gram altın, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 12.40 itibarıyla önceki kapanışın altında 435 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 712 lira, Cumhuriyet altını da 2.913 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,3'lük azalışla 1.739,5 dolardan tamamlamasının ardından, bugün yatay bir seyir izleyerek 1.738 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, yurt içinde altının gram fiyatının dolar kurundaki volatilitenin etkisiyle geniş bir bantta dalgalandığını belirterek, fiyatların kısa sürede dengeleneceğini, yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini söyledi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
nerden Lan o Altin 390 olcek diyen Bilir kişiler
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