Yaz yaklaşırken her şey dahil sistemde en ucuz ülkeler belli oldu.
İşte her şey dahil tatilde en ucuz ülkeler
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İşte Her Şey Dahil sisteminde en ucuz tatil yapılabilecek 10 ülke...
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10- Hırvatistan
Her şey dahil kişi başı: 636 euro
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9- Kıbrıs
Her şey dahil kişi başı: 596 euro
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8- Portekiz
Her şey dahil kişi başı: 596 euro
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7- Mısır
Her şey dahil kişi başı: 519 euro
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6- Yunanistan
Her şey dahil kişi başı: 518 euro
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5- İspanya
Her şey dahil kişi başı: 502 euro
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4- Malta
Her şey dahil kişi başı: 484 euro
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3- Morocco
Her şey dahil kişi başı: 471 euro
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2- Türkiye
Her şey dahil kişi başı: 464 euro
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1- Bulgaristan
Her şey dahil kişi başı: 459 euro
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