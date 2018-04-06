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İşte her şey dahil tatilde en ucuz ülkeler

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2018 17:10 | Son Güncelleme

Business Insider her şey dahil en ucuz tatil yapılabilecek ülkeleri sıraları. Türkiye listede ilk 10'da üst sıralarda yer aldı.

Yaz yaklaşırken her şey dahil sistemde en ucuz ülkeler belli oldu.

İşte her şey dahil tatilde en ucuz ülkeler

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İşte Her Şey Dahil sisteminde en ucuz tatil yapılabilecek 10 ülke...
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10- Hırvatistan

10- Hırvatistan
Her şey dahil kişi başı: 636 euro
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9- Kıbrıs

9- Kıbrıs
Her şey dahil kişi başı: 596 euro
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8- Portekiz

8- Portekiz
Her şey dahil kişi başı: 596 euro
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7- Mısır

7- Mısır
Her şey dahil kişi başı: 519 euro
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6- Yunanistan

6- Yunanistan
Her şey dahil kişi başı: 518 euro
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5- İspanya

5- İspanya
Her şey dahil kişi başı: 502 euro
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4- Malta

4- Malta
Her şey dahil kişi başı: 484 euro
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3- Morocco

3- Morocco
Her şey dahil kişi başı: 471 euro
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2- Türkiye

2- Türkiye
Her şey dahil kişi başı: 464 euro
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1- Bulgaristan

1- Bulgaristan
Her şey dahil kişi başı: 459 euro
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tatil her şey dahil
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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