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İşte Kapalıçarşı anlık altın fiyatları | 30 Mart Salı gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.03.2021 07:38 | Son Güncelleme

Son günlerde dövizde ki dalgalanmalara endeksli olarak yükselişini sürdüren gram altın fiyatları, dün 450 TL seviyesini aşmıştı. Öte yandan Kapalıçarşı’da altın fiyatları piyasanın yönünü belirliyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları dövize paralel yükselişini sürdürüyor.

İşte Kapalıçarşı anlık altın fiyatları | 30 Mart Salı gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

Hem yastık altı yatırımı olarak değerlendirilen hem de düğünlerde takı olarak kullanılan altın fiyatları son haftalarda büyük düşüşler yaşamıştı. 30 Mart Salı günü gram altın, yükseliş trendi sergiliyor. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da gram altın gibi yukarı yönlü performans sergiliyor…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (Türk lirası) şöyle:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Alış: 453,04 Türk lirası

Satış: 453,12 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın: 734,00 Türk lirasından alınırken,: 750,00 Türk lirasından satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 2.911,00 Türk lirası

Cumhuriyet altını satış: 2.988,00 Türk lirası

İşte Kapalıçarşı altın fiyatları | 30 Mart Salı gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar olduu

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.458,00 Türk lirası

Yarım altın satış: 1.500,00 Türk lirası

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 2.959,55 Türk lirası

Tam altın satış: 3.036,13 Türk lirası

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 2.988,00 Türk lirası

Ata altın satış: 3.066,00 Türk lirası


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