İşte Kapalıçarşı anlık altın fiyatları | 30 Mart Salı gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

Hem yastık altı yatırımı olarak değerlendirilen hem de düğünlerde takı olarak kullanılan altın fiyatları son haftalarda büyük düşüşler yaşamıştı. 30 Mart Salı günü gram altın, yükseliş trendi sergiliyor. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da gram altın gibi yukarı yönlü performans sergiliyor…
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (Türk lirası) şöyle:
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın Alış: 453,04 Türk lirası
Satış: 453,12 Türk lirası
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın: 734,00 Türk lirasından alınırken,: 750,00 Türk lirasından satışa sunuluyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 2.911,00 Türk lirası
Cumhuriyet altını satış: 2.988,00 Türk lirası
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 1.458,00 Türk lirası
Yarım altın satış: 1.500,00 Türk lirası
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 2.959,55 Türk lirası
Tam altın satış: 3.036,13 Türk lirası
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 2.988,00 Türk lirası
Ata altın satış: 3.066,00 Türk lirası
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