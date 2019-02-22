FİNANS

İşte Sivas'ın 'Hobbit Evleri'

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.02.2019 12:17 | Son Güncelleme

SİVAS Belediyesi'nce kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerine benzeyen 'Hobbit Köyü' misafirlerini ağırlamaya başladı.

Sivas Belediyesi, John Ronald Reuel Tolkien'in kitabından Peter Jackson'ın sinemaya aktardığı 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı karakter 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerin benzerini Paşabahçe Yamaç Evleri projesiyle hayata geçirdi.

Tüm dünyanın gözdesi oldu

Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda ilk etapta 7 ev inşa edildi. Büyük ilgi gören evlerin sayısı etaplar halinde 24'e çıkarıldı
Yeni etap çalışmalarıyla birlikte bölgede mini bir 'Hobbit Köyü' kuruldu. Hobbit Köyü içerisinde yer alan 24 evin iç dekorasyonlarının tamamlanmasıyla evler ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor.
Mutfak, salon, yatak odası ve banyo dahil 1 artı 1 olarak inşa edilen apart otel hizmeti veren evlere meraklılar yoğun ilgi gösterdi. Hafta sonu rezervasyonları dolu olan 'Hobbit Köyü'nü gezmeye gelenler bol bol fotoğraf çektiriyor.

'YOĞUN TALEP VAR'

'YOĞUN TALEP VAR'
Evlerinin işletmeciliğini yapan Ramazan İlbaşı, özellikle yeni bölümün yoğun ilgi gördüğünü söyledi. İlbaşı, "Turizm açısından Sivas'a güzel bir hizmet oldu. Belediyemiz turizme güzel bir katkı sağladı. Mimari ve konaklama açısından hem yaz hem de kış turizmine uygun bir yer.
Şu anda evlerimizin iç dekorasyonları bitti, müşterilerimizi ağırlıyoruz. İçleri bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildi. Taleplerimiz şu anda üst düzeyde. Özellikle yurt dışından arayanlar çok fazla. Müşterilerimizin geri dönüşleri çok olumlu. Nevşehir, Kayseri, Tokat, Malatya gibi yakın illerden çok fazla rağbet görüyoruz. Yurt dışından Hollanda, Almanya gibi ülkelerden de çok fazla arayan ve gelen var" ifadelerini kullandı. 'Hobbit Köyü'nü gezmeye gelenler de çok beğendiklerini ve mutlaka içinde kalmak istediklerini söyledi. KAYNAK:DHA
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