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İşte Süper Teşvik'ten yararlanacak firmalar!

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2018 13:11 | Son Güncelleme

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi almaya hak kazanan firmalar belli oldu. 23 adet yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenirken, yatırımların toplam tutarı 135 milyar TL olacak.

İşte Süper Teşvik'ten yararlanacak firmalar!

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nin tanıtımı ve teşvik belgesi dağıtım töreni, saat 14.00'te başlayacak. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı törende, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nin tanıtımı ve 2017'de hazırlıkları tamamlanan yatırımlara teşvik belgesi dağıtımı yapılacak.

Söz konusu sistem kapsamında desteklenecek yatırımların toplam tutarı 135 milyar TL olup, 23 adet yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenecek.

Dünya'da yer alan ahbere göre, teşvik belgesi almaya hak kazanan firmalar şunlar:

Alvi Medica,
Assan,
Atayurt,
BMC (4 adet proje),
CFS,
Dow Aksa,
Ekore,
Ersan,
SASA (2 adet proje),
İpek Mobilya,
Most Makine,
Siirt Bakır,
Metcap Enerji,
TUSAŞ,
Oyak Renault,
Yıldız Metalurji,
Vestel,
Sütaş,
Tosyalı.

DESTEKLENECEK YATIRIM KONULARI

Teşvik belgesi almaya hak kazanan firmaların aşağıda belirtilen üretim konuları stratejik nitelikleri ve teknolojik özellikleri nedeniyle proje bazlı olarak desteklenecek yatırımlar arasında yer alıyor.

• Yenilenebilir Enerji Teknolojileri (Ingot ve hücre üretimi ile entegre güneş paneli üretimi)
• Metalürji Yatırımları (Alüminyum yassı mamul, entegre madencilik, külçe çinko, külçe kurşun, izabe ve katot bakır üretimi vb.)
• Ham Petrol İşleme Rafinerisi
• Petrokimya Ürünleri (Polietilen, Polipropilen, Polimer-Çips, PTA-MEG vb.)
• Karbon Elyaf ve Kompozit Malzeme
• Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Teknolojileri (Kateter, stent, kalp kapakçığı üretimi)
• Raylı Sistem Araçları (Hızlı tren, metro vb.)
• Savunma Sanayi Teknolojileri (Muhtelif zırhlı araçlar, muharebe uçağı)
• Motorlu Taşıtlar-Elektronik (Hibrit motor, dizel motor ve batarya üretimi)
• Tarım Teknolojileri Yatırımları (Entegre teknik hayvancılık)

35 BİN KİŞİYE DOĞRUDAN İSTİHDAM

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenecek 135 milyar TL tutarındaki 23 proje ile yaklaşık 35 bin kişiye doğrudan istihdam yaratılması öngörülüyor. Söz konusu projeler ile yaratılacak dolaylı istihdamın ise 134 bin kişinin üzerinde olması beklenmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu yatırım projelerine konu ürünlerin, ülkemizin dışa bağımlılığının yüksek düzeyde olduğu ürünler ile küresel rekabet gücü yüksek ürünlerden oluşması nedeniyle yatırımların ithalatı azaltıcı ve ihracatı artırıcı etkilerinin güçlü olması beklenmekte, anılan yatırımların hayata geçirilmesiyle cari açık üzerinde yıllık 19 milyar dolar olumlu etki yaratılacağı öngörülüyor.

PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ NEDİR?

Proje Bazlı Teşvik Sistemi, 7 Eylül 2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6745 Sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 80 inci maddesi ile “Proje Bazlı Teşvik Sistemi” ne ilişkin usul ve esasları belirleyen 2016/9495 Sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” kapsamında uygulanıyor.

Söz konusu destek sistemi ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, asgari 100 milyon dolar tutarındaki, Türkiye'nin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak, teknolojik dönüşümünü sağlayacak, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek yatırımlar proje bazlı olarak destekleniyor.

PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER

Proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen yatırım projelerine nitelik ve ihtiyaçları doğrultusunda çok çeşitli destek alternatifleri sunuluyor. Bu kapsamda yatırımcılar;

• Vergisel Destekler
• Gümrük Vergisi Muafiyeti,
• KDV İstisnası,
• Bina inşaat harcamaları için KDV İadesi,
• Yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi İndirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi İstisnası,
• İstihdam Destekleri
• 10 yıla kadar Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
• 10 yıl süreyle Gelir Vergisi Stopajı Desteği,
• Nitelikli Personel Desteği,
• Finansal Destekler
• Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar Faiz veya Kâr Payı Desteği,
• Sermaye Katkısı,
• 10 yıla kadar Enerji Desteği,
• Yatırım Yeri ile ilgili Destekler
• Yatırım Yeri Tahsisi ve belirli şartlarda söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi,
• Altyapı Desteği
• Diğer Destekler
• Kamu Alım Garantisi ve ile İzin, Ruhsat, Tahsis, Lisans ve Tescillerde Kolaylık Getirilmesi, desteklerinden bir veya birden fazlasından yararlanabilecek.

PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ KAPSAMINDA HAZLİHAZIRDA DESTEKLENEN YATIRIMLAR

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen ilk proje olan Mardin’in Mazıdağı ilçesinde gerçekleştirilecek 2,9 milyar TL tutarındaki 900 kişiye istihdam sağlayacak Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi’ne yönelik olarak yatırımın niteliklerini ve sağlanacak destek unsurlarını içeren Destek Kararı 24 Nisan 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve anılan yatırım adına yatırım teşvik belgesi düzenlenmişti.

Bugün gerçekleştirilen Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtım Töreni kapsamında açıklanan 135 milyar TL tutarındaki 23 adet yatırım projesinin her biri için, Resmi Gazete’de yayımlanacak Destek Kararlarını müteakip yatırım teşvik belgesi düzenlenecek.

PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ İÇİN MÜRACAAT NSIL YAPILIYOR?

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında değerlendirilmek ve desteklerden faydalanmak isteyen yatırımlar, Ekonomi Bakanlığının davet mektubu veya duyurusu üzerine Bakanlığa müracaat edebiliyor.

Bakanlığa sunulan yatırım projeleri, ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme, ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme, ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme, dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma, yüksek katma değerli olma, ülkemizde üretimi olmayan, yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını sağlayabilme, farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme, etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlere pozitif dışsallık sağlayabilme, yenilikçi ve ar-ge yoğun yatırım olma, cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik olma, ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime yönelik olma gibi niteliklere uygunlukları bakımından değerlendirmeye tabi tutuluyor.

Bakanlık tarafından uygun görülen projeler Bakanlar Kuruluna sunulmakta olup, Bakanlar Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen her bir yatırım projesi için Bakanlar Kurulu Kararı niteliğinde olan Destek Kararı düzenlenmekte, Destek Kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip, firmanın müracaatı üzerine, yatırım projesi için yatırım teşvik belgesi düzenleniyor.

PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİNİN VİZYONU

Sistem sayesinde, dışa bağımlılığı azaltacak, ihracat potansiyelini artıracak, sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü sağlayacak, Ar-Ge içeriği yüksek yatırımların hayata geçirilmesi ile Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine ve istihdam düzeyinin artırılmasına katkı sağlanacağı ve bu kapsamda kamu yararının sağlanarak orta-uzun vadede gerek ekonomik gerekse sosyal açıdan toplumsal refaha katkıda bulunulacağı öngörülüyor.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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