İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugün yapılan ilk toplantısında Atalay, “Enflasyon altında hiç bir zammı ne görüşürüz ne konuşuruz” dedi ve ekledi:

“Asgari ücret artışı için kırmızı çizgimiz enflasyon, 2,000 tl’nin üzerinde yüzde 25 enflasyon farkı ve bunun üzerine refah payı talep edeceğiz.”

TÜFE Kasım’da yıllık yüzde 21.62,ÜFE ise yıllık yüzde 38.54 artarken, enflasyon verisinin ardından yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kasım ayına ilişkin verilerin enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini gösterdiğini söylemişti.

Ayrıca dün Merkez Bankası (TCMB) 2019 yılına ilişkin “Para ve Kur Politikası” metninde TCMB enflasyon hedefinin hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu yüzde 5’te korunduğunu; para politikasının ise enflasyonu bu hedefe kademeli yaklaştıracak şekilde oluşturulacağını belirtti.

KOMİSYON OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİYOR

Yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ki ilk toplantısının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. 2019 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının beklendiği dördüncü ve son toplantı ise yine Bakanlıkta yapılacak.

Mevzuat gereği, Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. KAYNAK: SÖZCÜ



