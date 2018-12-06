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İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.12.2018 10:25 | Son Güncelleme

Asgari ücret artışı için enflasyonun kırmızı çizgileri olduğunu söyleyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay 2,000 TL'nin üzerinde yüzde 25 enflasyon ve refah payı talep edeceklerini söyledi.

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugün yapılan ilk toplantısında Atalay, “Enflasyon altında hiç bir zammı ne görüşürüz ne konuşuruz” dedi ve ekledi:

“Asgari ücret artışı için kırmızı çizgimiz enflasyon, 2,000 tl’nin üzerinde yüzde 25 enflasyon farkı ve bunun üzerine refah payı talep edeceğiz.”

TÜFE Kasım’da yıllık yüzde 21.62,ÜFE ise yıllık yüzde 38.54 artarken, enflasyon verisinin ardından yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kasım ayına ilişkin verilerin enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini gösterdiğini söylemişti.

Ayrıca dün Merkez Bankası (TCMB) 2019 yılına ilişkin “Para ve Kur Politikası” metninde TCMB enflasyon hedefinin hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu yüzde 5’te korunduğunu; para politikasının ise enflasyonu bu hedefe kademeli yaklaştıracak şekilde oluşturulacağını belirtti.

KOMİSYON OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİYOR

Yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ki ilk toplantısının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. 2019 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının beklendiği dördüncü ve son toplantı ise yine Bakanlıkta yapılacak.

Mevzuat gereği, Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. KAYNAK: SÖZCÜ

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Anahtar Kelimeler:
2019 asgari ücret Türk-İş Başkanı Ergün Atalay

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
EN AZ NET 3000 TL NET OLMASI ŞART ASKARİ ÜCRETLİYE İNSAN GÖZÜYLE BAKILIRSA.
işçisin sen işci kal lay lay lom
ŞU DOLARIN AVRONUN GİT GELİNE AKIL SIR ERMEZ OLDU BİR SAATTE İKİ DEFA BİR İNİYOR BİR ÇIKIYOR BUNUNLA KİM VEYE KİMLER OYNUYOR ASKARİ ÜCRETİNDE MANTIKLA UYGUN BİR RAKAM OLMASINI DİLİYORUZ EN AZ İKİ ODA BİR EVİN KİRASI 1200 TL DEN BAŞLIYOR BİN İKİ YÜZDE AYAKTA DURMAK İÇİN 2400 NET OLMASI ŞARTTIR VEREBİLİRSİNİZ VEREMEZSİNİZ BUNU SİZ DÜŞÜNÜN ÜCRET ALAN DEGİL
@vural1946 HER GÜN BİR FİRMA İFLAS ERTELEME VERİRKEN ...5000 TL YAPSALAR Kİ NE OLACAK FİRMALAR HEP SINIRDA MAAŞ ÖDEYEMİYORLARKİ
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