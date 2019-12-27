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  4. İşte Türkiye'nin Otomobili! Yerli otomobilin ismi ve fiyatı ne olacak?

İşte Türkiye'nin Otomobili! Yerli otomobilin ismi ve fiyatı ne olacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 13:35 | Son Güncelleme

Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili'nin ön gösterimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de yapılıyor. Erdoğan, yerli otomobilin üretimi için fabrikanın Bursa Gemlik'te TSK arazisi üzerinde kurulacağını açıkladı. İşte Türkiye'nin otomobili...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TOGG 2022, Türkiye'nin otomobili tanıtımı yapıldı.

Tanıtımda biri SUV biri sedan olmak üzere iki otomobil modeli tanıtıldı.

İŞTE TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİ

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında konuştu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz.

-Bu süreçte sessiz ama derinden gidildi. Bugün ön gösterim araçlarını söz verdiğimiz gibi ilk kez sizlerle paylaşıyoruz. Bu mekanı da özellikle seçtik. Burası Türkiye'nin Bilişim Vadisi. Biz bu tarihi günde iki mega projesi aynı anda hayata geçiriyoruz.

-Bu iş için 100'ün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı

-Hayalimiz tasarımcı ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan,milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak otomobile sahip olmak

-Devrimin hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün de hikayesi.

-Kayseri'deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine, dışarıdan alınan siparişlerin ihraç edilmesine engel olan zihniyet bugün yine faaliyette

-Tam da otomobil piyasasının canlanmaya başladığı bir dönemde teşebbüsler hayata geçirilebilseydi bugün Türkiye bambaşka bir yerde olurdu

-Ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu Necmeddin Erbakan Hocamızı rahmetle minnetle yad ediyorum.

-Devrim otomobilinin yolda kalmasını, projeyi boğma kampanyasına çevirenler, aynı şeyi yapmaya çalışacaklardır. Ama izin vermeyeceğiz

-Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler

-170 bini aşan yazılımcı sayımızı hızla 500 binin üzerine çıkaracağız

-Kimseden lisans ve icazet almıyor, her türlü teknik özelliği kendimiz belirliyoruz.Oyunun kurallarını artık biz koyuyoruz.

-2022 yılında Türkiye'de tüm şarj altyapımız da hazır olacak.

-Seri üretime geçtiğimizde, Avrupa'nın klasik olmayan, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modelinin inşallah sahibi olacağız.

-Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum.

Milletimizin bu araca sahip olmak için sabırsızlıkla beklediğini biliyorum.Satışa sunulacağı 2022 öncesinde ön satış süreci başlatılabilir.

FABRİKA GEMLİK'TEKİ TSK ARAZİSİ ÜZERİNDE KURULACAK

Yaklaşık 4 milyon metrekarelik alanın 1 milyon metrekaresini buraya tahsis edeceğiz fabrikamızın orada yapımına başlayacağız. Atılan adım için kimseden lisans icazet almıyoruz. Oyunun kurallarını artık biz koyuyoruz. Suriye'de Libya Türkiye arasında biz koyuyoruz. Aracımız sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek.'

ASGARİ ÜCRET DEĞERLENDİRMESİ

Asgari ücret rakamlarının ülkemize çalışanlara hayırlı olmasını diliyorum. Biz işbaşına gelirken söz verdik işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. Bu çark dönecek. Bu çarkın dönmesi için hesabı kitabı ona göre yapacağız. Enflasyonun 3 puan üzerinde yüzde 15 olarak yapılan artış sonucunda asgari ücret 2002'ye göre yüzde 154 düzeyinde yükselmiş bulunuyor.'

Sanayi ve Tekonoloji Bakanı Mustafa Varank:

Türkiye'nin girişimcilerinin, mühendislerinin, yazılımcılarının isteyince neler yapabileceklerini bize örtülü ambargo uygulayanların zihinlerine kazıdık.

Bugün ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirme yolunda, ülkemizin en büyük teknoparkı Bilişim Vadisi'ni resmen açıyoruz.

-Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubuna ev sahipliği yapan bu merkezdeki birçok girişim, kritik yerli ve milli teknolojilerin öncüsü olacak.

Bu otomobil, tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla, mühendislik kararlarıyla Türkiye’nin otomobilidir.

Bu otomobilden kazanılan her kuruş, Türkiye’nin kazancıdır. Bu gurur, 82 milyon vatandaşımızın, Türkiye’nin gururudur.

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TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yerli otomobil projesi ile ilgili yaşanan süreci anlattı. Hisarcıklıoğlu'nun açıklamlarından satır başları:

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bu sefer Allah'ın izniyle başaracağız. 2017 Mayıs'ında Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Dalga geçtiler. 2018 Haziran'da şirketi kurduk, güldüler. Daha yolumuz uzun ama bugün buradayız. Bu 82 milyonun gururu. Markası bizim olacak, tasarımı bizim olacak. Lisans satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız. Başkasının patenti için çalışmayacağız. 15 yılda en az 22 milyar lira yatırım yapılacak. En az 3,5 milyar lira sermaye taahhüdü veriliyor. 2021’de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022’de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak. Ezberleri bozacağız. "

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TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yerli otomobil projesini anlattı

İşte Karakaş’ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye’nin özlemini gidermek amacıyla çıktığımız yolda hayallerimizi ileri taşımak üzere otomobilden daha fazlasını yapmak üzere söz verdik, önce kendimize sonra sizlere. Bugün sizlere geldiğimiz noktayı anlatmak, otomobilimizi tanıtmak ve otomobilden daha fazlasını ifade etmek istiyoruz.

Fikri sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait olan küresel bir marka yaratmak. Bunun yaparken teknolojinin en güncelini kullanmak.

Projeye başlamadan önce 18 şirketi izledik. 15 yıllık kapsamlı bir plan hazırladık. İşinin ehli bir ekip kurduk. Kullanıcı odaklı yaklaşım kabul ettik. Dünyanın en iyileriyle çalışmaktan baka lüksümüz yok.

Dünyada otomotivle ilgili oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Otomobil akıllı bir cihaza dönüşüyor

15 yıl içinde 5 modelimiz olacak. Neden SUV'u seçtik? Dünyanın en büyük segmenti. Yüzde 95'i ithal olan bir segment. Markanın adlandırma sürecini önümüzdeki senenin ortasında tamamlamayı düşünüyoruz. 500 km menzili olacak ve 30 dakikanın altında şarj imkanı sağlıyoruz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Devrim'in direksiyonunda.

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de otomobilin önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yerli otomobilin tanıtımında büyük sürpriz. 58 yıl önce üretilen ilk yerli otomobil olan 'Devrim', Eskişehir'den Gebze'ye getirildi.

DEVRİM

ÜRETİM TESİSİ BURSA'DA KURULACAK

Yerli elektrikli otomobil üretimiyle ilgili ayrıntılar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre yerli otomobil üretim tesisi 22 milyar TL sabit yatırımla Bursa'da kurulacak.

5 MODELDE 175 BİN ADET ÜRETİM

Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde yılda 175 bin adet olacak.

Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği ile yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak.

Faiz ve kar payı desteği gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 13'ünü ve ödenen faiz veya kar payının yüzde 80'ini geçmemek kaydıyla, her bir kredinin kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl olacak.

VERGİ İNDİRİMİ UYGULMASI

Yatırıma katkı tutarı 31 Aralık 2032 tarihine kadar azami 960 bin adet araç için kullanılmak üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nu kapsamında hak edilen yatırıma katkı tutarının yüzde 56,5'ini geçemeyecek.

Yatırıma katkı tutarı, bu yatırım kapsamında üretilen araçların ilk iktisabı dolayısıyla ödenen özel tüketim vergisinin, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla bu mükelleflere tamamen, nakden ya da vergi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırılabilecek.

NİTELİKLİ PERSONEL DESTEĞİ

Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak.

Gebze'de gerçekleştirilecek 'Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması'nın fuaye alanında yerli otomobile ait modüler ve elektrikli güç ünitesi sergilendi.

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Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil Türkiye'nin otomobili Cumhurbaşkanı Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 167 yorum
HE HEE..DAHA ORTADA FABRİKA YOKKEN..İTALYANLARA ÇİZDİRİP.TASARIMINI YAPTIRIP...İMAL ETTİRİP GETİRMİŞLER...?!!!..TEK BİR VİDASINI DAHİ TAKMAMIŞIZ..NESİ YERLİ BUNUN..?!!!..
bı bitmediniz lan!yine dökülmüşler "falan parçası Yerli değil YEMEZLER!"diyen Çakma Devrimciler! La Olum Senin Beren Yerliki? Kanunların Kültürün Harflerin Herşeyin Avrupa Malı! Şapkanıza Donunuza kadar Avrupa MALI sınız olum Siz.. Devrim Otomobili nin neden yapılamadığı da belli oldu. O günde tıpkı Bugün gibi Demediğinizi Bırakmamışsınız.. "Benzin koymayı Unutmuşlar" !!! bırakın bu ayakları.. Benzin koymayı Unutmuşsa gider alır koyar
kına yak
Soda iç
@carniceros ey carnicero. Mercecedes arabalarına reno motor takarken almanyadan kaç tane adam sizin gibi muhalefet yaptı. Eğer sizin gibi muhalefet yapmış olsalardı bugun bu kadar güçlü olmazlardı. Artık yıkın şu istemezükçülüğü .
@carniceros tasarımını cızen ıtalyan dıye yabancı mı oluyor o zaman mercedes de turk cunku bas tasarımcısı Turk
Akıllı arkadaşım sen araç nasıl imal edilir bilmiyorsun şu anda bmw Mercedes bile bi modeli modellemesi prototipi üretimi 7 yıl sürüyor onu yapmak içinde fabrika komple değişiyor aynı zamanda onlar da çizim model olaylarını hepsini kendi yapmıyor mesela bizim kaç tane Türk çizimci çalışıyor şimdi onlar Türk malı mı oluyor neden İtalya diye soracak olursan düşünsen çözersin çoğu firma gibi İtalyada özel butik araç üretim merkezleri var orada prototip üretip sonra fabrika da seri üretim yapılır
o zmn yazik koca toyotaya yıllardır biz uretiyoruz nesi japon bunun .harakiri yapin japonlar ayip siz tuuu
yuh arkadaş bu kadar da nankörlük hainlikten başka birşey değil inşaallah birgün Mars'a yolculuk başlar da sizin gibi vatan hainleri ile kolkola gezen bu memleketin her başarısı bir taraflarina dokunanlari ücretsiz bir şekilde gondeririz
fabrika üretilecek olan urüne gore kurulur. once fabrika kurulmaz. once tasarim yapilir. bos bos konusma.
@carniceros KRALI SEVİNDİRMEK İÇİN YAPILMIŞ SOYTARILIK,YERLİ ARABA YAPMAK ÖNEMLİ DEĞİL,ÖNEMLİ OLAN BİR İŞİ ZARARLA KAPATMAMAK,TİCARETİN ALTIN KURALIDIR.AMA BU HÜLOĞLAR YAPTIKLARI HER İŞ KARA DELİK.BİR İŞDE ZARAR EDECEKSEN YERLİ OLMUŞ OLMAMIŞIN ÖNEMİ YOK.
Benim degil alacagim 2325 tl asgari ucretle ben sadece resmini alirim bunun...
Yerli uçağımız nerede???
@musty_yekta_ugurlu internete harcadığın zamanlarda cami önünde dilensen saatte 86 TL kazanabilirsin. böylece 1 senede bu arabadan en az 2 tane alırsın...asgari ücret almak senin suçun. daha yüksek maaş veren işlerde çalışacak kapasiten yok ise otur ağla haline. internette paranı ve zamanını boşa harcıyorsun. sen bu kafa ile yemeye ekmek bulduğuna şükretmelisin... eline kamera alıp video çekip yayınlayanlar bile dünyanın parasını kazanabiliyor. kimse kimseyi zorla asgari ücret ile çalıştırmıyor. kafası çalışan yetenekli insanlar hertürlü kalitede yaşam sürebiliyor...
@musty_yekta_ugurlu sen 10000binde alsan zihniyetin için kötü arkadaş bu yüzden sizin gibi düşünen tencere tavacılardan dolayı bu ülkeyi karıştırmak istiyorlar
2324.70 yanlış olmasın ????
gitti askeriyenin arazisi
@musty_yekta_ugurlu kafada sıkıntı var herhalde yapılan otomobil ülke ekonomisine katkısı olsun diyerek dışarda satmak için yuksek model yapılıyor sende beyın yokkı kavrayamıyorsun parası olan alır onemlı olan kaliteli yapmak sen aldıye değil
Papyon takip orkestra yonetip ulkenin cag atladigini soyleyenler simdi nerdeler? basitmisiniz?
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