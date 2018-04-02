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İşte yeni Torba Yasa ile gelen değişiklikler

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

Çalışma hayatına yönelik köklü değişiklikler içeren yeni Torba Yasa'nın Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle birçok yeni teşvik yasalaştı.

Çalışma hayatına yönelik köklü değişiklikler içeren yeni Torba Yasa'nın Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle birçok yeni teşvik yasalaştı.

İşte yeni Torba Yasa ile gelen değişiklikler

Çalışma hayatına yönelik köklü değişiklikler içeren yeni Torba Yasa'nın Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle birçok yeni teşvik yasalaştı.

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Çalışma hayatına ilişkin köklü değişiklikleri içeren ‘7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlgili kanunla yeni teşvikler yasalaştı. Milliyet'ten Cem Kılıç'ın haberine göre konu ile ilgili detaylar şöyle...
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Çalışanlara kreş hizmeti sağlanmasında ve ikale sonrası ödenen tazminatlarda vergi istisnası, bekar asgari ücretlinin vergi dilimi nedeniyle yaşadığı kayıpların önlenmesi, geriye dönük prim teşviklerinden yararlanma şartları, asgari ücret desteği gibi bir çok konu bu kanunla düzenlemeye kavuştu.
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KREŞE VERGİ İSTİSNASI

KREŞE VERGİ İSTİSNASI
İşverenlerin çalışanlarına doğrudan kurarak veya bir kreşle anlaşarak sağladıkları kreş hizmeti ücretin bir unsuru olarak kabul ediliyor, vergiye tabi tutulması gerekiyordu. Getirilen düzenleme ile kadın çalışanlara kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler veya bu hizmetlerin doğrudan işveren tarafından verilmediği durumlarda ilgili kreşlere ödenen her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15’ini aşmayan tutar vergiden istisna tutuldu.
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Bunun anlamı kadın çalışana dışardan sağlanan kreş hizmetinin vergisinin çalışandan alınmayacağı. Fakat bunun için ödemenin doğrudan kreş veya bakım evi hizmeti sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması gerekiyor. 2018 yılı için aylık 304.4 TL’yi geçmemek üzere yapılan yardımlar gelir vergisinden istisna tutularak destek sağlanabilecek.
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TAZMİNAT AYARI

TAZMİNAT AYARI
Uygulamada çıkan aksaklıklar nedeniyle kanunda ikale bedelinin vergi boyutu hakkında düzenleme getirildi. İkale veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatların kişinin hak ettiği kıdem tazminatına kadar olan kısmı vergi istisnasında olduğu, bu tutar aşan kısımların ise ücret gibi vergilendirileceği açıkça hüküm altına alındı. Eski uygulamada vergi daireleri arasında uyuşmazlık çıkaran bu husus Kanunla netleşmiş oldu.
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BEKAR ASGARİ ÜCRETLİ KARARI...

BEKAR ASGARİ ÜCRETLİ KARARI...
Net ücretleri yılın sonuna doğru içinde bulunulan yılın ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalan bekar asgari ücretlilere, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilecek.
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İlgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlendiği durumlarda, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden hesaplama yapılacak. Bu sayede bekar asgari ücretliler için 2016 ve 2017 yılında uygulanan düzenlemenin kalıcı hale getirilmesi sağlandı. Bekar bir asgari ücretlinin yıl boyunca eline geçecek net rakam korundu.
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İŞE DEVLET KATKISI

İŞE DEVLET KATKISI
İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam 10 günden fazla 4/a ve 4/c’li olmamak, isteğe bağlı sigortalılık hariç olmak üzere 4/b’li olmamak şartları taşıyan İŞKUR’a kayıtlı işsizleri 2017 yılında işyerinde çalıştırılan ortalama sigortalı sayısına ilave olmak şartıyla işe alan işverenler teşvikten yararlanacaklar.
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Teşvik miktarı sigorta primi işveren ve sigortalı hissesinin tamamı olarak belirleniyor. İmalat ve bilişim sektöründe teşvik sigorta primine esas kazanç üzerinden, diğer sektörlerde sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak. Hangi işyerlerinin bilişim sektöründe yer aldığı hususu Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek. Ayrıca sigorta primi sigortalı hissesinin sigortalıya iade edilmesi de söz konusu olmayacak.
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TEŞVİK 12 AY

TEŞVİK 12 AY
Dolayısıyla imalat ve bilişim sektörleri dışında sağlanan teşvikin tutarı 2018 yılı için otuz gün üzerinden SGK’ya bildirilen bir kişide 700,1 TL olacaktır. İmalat ve bilişim sektörlerinde 30 gün üzerinden SGK’ya bildirilen bir kişi için bu tutar 2.209,5 TL’yi geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanacaktır. Teşvik süresi teşvikten yararlanan her bir sigortalı için 12 ay olarak belirlenmiştir. İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadınlar, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkekler ve İŞKUR’a engelli olarak kayıtlı bulunan kişiler için 18 ay olarak uygulanacak.
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ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE DEVAM

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE DEVAM
Asgari ücret desteği uygulaması 2017 yılındaki kriterler üzerinden uygulanmaya devam edilecek. Ancak destek kapsamı ve miktarı için tutar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek ve destek tüm yıl için değil, Ocak Eylül dönemi için uygulanacak.
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
EYT ne olacak emekliligimizi yediniz kendinizi 2 senede emekli ettiniz ALLAH GOZUNUZU DOYURSUN.Milletin yanindaymislar?
milletin emekliliğine göz dikip bu saçma sapan yenilik dediğiniz mavralarlamı toplumun gözünü boyayıp kandırıyorsunuz.. hadiyin be ordan olsun cevabımızı sandıkta verecez size..
uTANMAZLAR HANİ 4 C KALKMIŞTI KHK İLE 696 DA NE OLDU ÇIKTI MI.ORTAYA BİZDE HALA 4C SİGORTALI OLARAK ÇALIŞIYORUZ
eylülde asgari ücret 1500 liraya düşecek bravoo
hep bekarlara destek bekar 1600 tl alıyor iki tane çocuğu olan ise iki tane çocuk parası 80 tl alıyor.2 çocuğun aylık gideri 80 tl mi.sadece bez ve mama parası ıslak mendil aylık 250 tl gider var
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