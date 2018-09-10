İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), beklenti anketinde 2018 yıl sonu dolar kuru beklentisi 6.5938 TL (önceki 5.9663 TL), gelecek 12 ay sonu dolar kuru beklentisi ise 7.0786 TL oldu.
TCMB Beklenti Anketi Eylül ayı sonuçlarına göre ay sonu TÜFE beklentisi yüzde 2,13, 2018 yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 19,61 oldu.
Önceki beklentiler sırasıyla yüzde 1,25, yüzde 16,45 seviyesindeydi.
Anket sonuçlarına göre Eylül sonu TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 21,44 oldu. Önceki anket döneminde beklenti yüzde 17,75 seviyesindeydi.
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