FİNANS

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.09.2018 14:45 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın eylül ayı beklenti anketinde yıl sonu dolar kuru beklentisi 6,5938'e yükseldi.

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), beklenti anketinde 2018 yıl sonu dolar kuru beklentisi 6.5938 TL (önceki 5.9663 TL), gelecek 12 ay sonu dolar kuru beklentisi ise 7.0786 TL oldu.

TCMB Beklenti Anketi Eylül ayı sonuçlarına göre ay sonu TÜFE beklentisi yüzde 2,13, 2018 yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 19,61 oldu.

Önceki beklentiler sırasıyla yüzde 1,25, yüzde 16,45 seviyesindeydi.

Anket sonuçlarına göre Eylül sonu TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 21,44 oldu. Önceki anket döneminde beklenti yüzde 17,75 seviyesindeydi.

2018 yıl sonu cari denge beklentisi 49,67 milyar dolar açık şeklinde gerçekleşti

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merkez bankası dolar tahmini

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