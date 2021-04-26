‘İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı?’ sorusu yanıt buldu 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması için, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları ya da işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemeye nakdi ücret desteği deniyor.

Selçuk sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteğinin 2 ay süreyle uzatıyoruz” ifadelerini kullandı.

İlk başta geçtiğimiz yılın Nisan ayı içerisinde ilan edilen işten çıkarma yasağı bir defa daha uzatıldı. Görevden ayrılmadan önce açıklama yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağının 2 ay süreyle uzatıldığını duyurdu.

17 Mart’ta bitmesi planlanan işten çıkarma yasağı 2 ay süreyle daha uzatıldı. O dönem bakan olan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, işten çıkarma yasağının 17 Mayıs tarihine kadar devam edeceği açıklandı.

2020 yılı nisan ayında başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile 2021 yılı için günlük 47,70 Türk lirası ödeme yapılıyor. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödeniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DE UZATILDI

Geçtiğimiz aylarda nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı ile ilgili karar verildiğinde ayrıca kısa çalışma ödeneği için de düzenleme yapıldı.

19 Şubat 2021'de alınan kararla Kovid-19 ile mücadele kapsamında iş yerlerinde uygulanan kısa çalışma ödeneğinin süresi, 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şubat ayı içerisinde yaptığı açıklamada kısa çalışma ödeneğinin mart ayı sonunda kaldırılacağını duyurmuştu.

Daha sonra yaptığı açıklamada, kısa çalışma ödeneğinin de 3 ay süreyle uzatıldığı belirtildi.



