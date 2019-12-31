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  4. İSTİB: “Türk tarımının geleceği ortak akılla belirlendi”

İSTİB: “Türk tarımının geleceği ortak akılla belirlendi”

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 17:13 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz: -"Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019 yılında 16 milyar 974 milyon lira olan tarımsal destekleri, 2020'de yüzde 29,4 artırarak 21 milyar 968 milyon lira gibi rekor bir seviyeye çıkarıldı" -"2020'de de girdi maliyetlerinden doğacak dezavantajların devlet eliyle giderilmesinin üreticiye yardımcı olmaya devam edeceğini umuyorum" -"Zeytin üreticilerimizin talepleri doğrultusunda uzun zamandır TOBB olarak takipçisi olduğumuz dane zeytin, ilk defa destek kapsamına alındı. Kilogram başına 15 kuruş destek ödemesi yapılacak"

İSTANBUL(AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, tarım ve gıda konusunda yılın olayının Üçüncü Tarım Orman Şurası olduğunu belirterek, “Bu yıl ülke tarımının geleceğinin ortak akılla belirlendiği çok önemli bir şura gerçekleştirdik. Şura sürecinde toplumun her kesiminden gelen on binlerce öneri değerlendirildi ve ülkemizin 25 yıllık tarım ve orman politikası şekillendi." ifadelerini kullandı.

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada,Türkiye'nin, 2018 yılında yoğun bir ekonomik saldırıya maruz kaldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bununla beraber küresel anlamda yoğun geçen 'Ticaret Savaşları’nın etkisiyle ekonomimiz olumsuz yönde etkilendi. Fakat 2019 yılında ekonomi alanında açıklanan teşvikler, destekler ve yapılan planlama ile toparlanma sürecine girilmiş oldu.
Tarım sektörü, 2019 yılında Türkiye’nin büyümesinde hayati bir önemi olduğunu bir kez daha kanıtladı. 2. ve 3. çeyrekteki Gayrisafi Yurt İçi Hasıla oranlarında bazı sektörlerdeki düşüşleri nispeten dengeleyen, gıda ve tarım sektöründe yaşanan büyümeler oldu. Buradan yola çıkarak 2020 yılında tarım sektörünün büyüme hedeflerimizde ne kadar önemli bir yeri olacağını görebiliriz. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019 yılında 16 milyar 974 milyon lira olan tarımsal destekleri, 2020 yılında yüzde 29,4 oranında artırarak 21 milyar 968 milyon lira gibi rekor bir seviyeye çıkarıldı.
Hayvancılıkta yapılan ithalatların geçici olduğunu söylemiştik. Nitekim bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında 11 aylık verilere göre canlı hayvan ithalatı 1 milyar 49 milyon dolar azaldı.

Önümüzdeki dönemde hayvancılık ile ilgili destek ve teşviklerin üretimi artırmasını temenni ediyoruz. Zira bakanlığımızın vereceği desteklerin yaklaşık olarak 6,6 milyar TL kadarı hayvancılığa ayrılacak. Beklentimiz bu desteğin küçükbaş hayvancılığın özendirilmesi doğrultusunda da kullanılmasıdır. Diğer önemli tarımsal ürünler de es geçilmedi ve çok ciddi bir kaynak aktarımı sağlandı. Önemli bulunan tarım ürünlerine ve daha önceden belirlenmiş bölgeleri kapsayan, alan bazlı desteklere öncelik verilecek."

- Önemli projeler devreye alındı

Önemli projelerin devreye alındığını hatırlatan Kopuz, “'Uzman Eller' gibi çok önemli projeler devreye alınıyor. Biz her zaman artık gençlerimizin çiftçiliğe özendirilmesi ve kentten köye göçün bir seferberlik gibi başlatılması taraftarıyız.100 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak böylesi bir projenin hayata geçirilmesi sadece ekonomimiz ve üretimimiz için değil Türkiye’nin sosyo-kültürel ve demografik yapısını da önemli ölçüde etkileyebilecek kritik bir hamle olacaktır. Çiftçinin yüksek girdi fiyatlarından etkilenmesinin önüne geçmesini sağlayan hibe ve destekler 2019 yılında üretimi kolaylaştırdı.

2020 yılında da girdi maliyetlerinden doğacak dezavantajların devlet eliyle giderilmesinin üreticiye yardımcı olmaya devam edeceğini umuyorum. Patates ve soğan gibi bazı ürünlerdeki ani fiyat yükselişleri, kamuoyu nezdinde büyük bir şok yaşattı. Bu gibi fiyat artışlarının önüne geçebilmek için üretim planlamasının önümüzdeki yıllarda daha etkin uygulanacağına inanıyorum. Öte yandan 2019’da üçüncüsü düzenlenen Tarım Orman Şurası’na sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi iletmiştik. Şura sonucunda Türk tarımının sorunlarını çözecek bütüncül bir eylem planı ortaya konuldu. Bundan sonra geriye sadece bu planın uygulanması ve denetimi kaldı." değerlendirmelerinde bulundu.

- Hibe ve destekler üretimi kolaylaştırdı

Çiftçinin yüksek girdi fiyatlarından etkilenmesinin önüne geçmesini sağlayan hibe ve desteklerin 2019 yılında üretimi kolaylaştırdığını kaydeden Kopuz, "2020 yılında da girdi maliyetlerinden doğacak dezavantajların devlet eliyle giderilmesinin üreticiye yardımcı olmaya devam edeceğini umuyorum. Patates ve soğan gibi bazı ürünlerdeki ani fiyat yükselişleri, kamuoyu nezdinde büyük bir şok yaşattı. Bu gibi fiyat artışlarının önüne geçebilmek için üretim planlamasının önümüzdeki yıllarda daha etkin uygulanacağına inanıyorum. 2019’da üçüncüsü düzenlenen Tarım Orman Şurası’na sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi iletmiştik. Şura sonucunda Türk tarımının sorunlarını çözecek bütüncül bir eylem planı ortaya konuldu. Bundan sonra geriye sadece bu planın uygulanması ve denetimi kaldı. Tarımsal üretim planlamasının bir devlet politikası haline getirilmesi, lisanslı depoculuğun geliştirilmesi, yerli tohumların geliştirilmesi, hayvan hareketlerinde kontrolün sağlanması, gençlerin tarımda istihdamının özendirilmesi, büyükşehir belediyelerindeki mahallelerin kırsal ve kentsel olarak yeniden yapılandırılması, küçükbaş hayvan eti tüketiminin özendirilmesi, gıda kayıp ve israfının önlenmesine yönelik ulusal politikaların geliştirilmesi gibi tarafımızdan iletilen birçok konunun şuranın sonuç bildirgesinde yayınlanması bizi memnun etti." değerlendirmesinde bulundu.

"Irak hükümetinin Türkiye’den yumurta ithalatını durdurması sonucunda sektör olumsuz yönde etkilenerek krizin eşiğine gelmişti. Fakat hükümetimizin girişimleri doğrultusunda, Arap ülkelerine yapılan ihracat ile sektörde bir nebze hareketlilik sağladı." diyen Kopuz sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarımda kullanılabilecek atıl araziler sorunu devam ediyor. Bu konuda yapılacak çalışmalar sonucunda topraklarımızdaki potansiyeli kullanmaya devam edebiliriz. 2019 yılında taklit ve tağşiş konusunda İstanbul Ticaret Borsası olarak biz de gereğini yaptık. Söz konusu firmalar disiplin süreçleri işletilerek cezalandırıldı.Zeytin üreticilerimizin talepleri doğrultusunda uzun zamandır TOBB olarak takipçisi olduğumuz dane zeytin, ilk defa destek kapsamına alındı. Kilogram başına 15 kuruş destek ödemesi yapılacak.

Ayrıca tarımın geleceği olarak gördüğümüz Türkiye Ürün İhtisas Borsası AŞ. devreye alındı. Lisanslı depoların sayısı 2019’da rekor seviyede arttı ve artmaya da devam edecek. Bu kapsamda TOBB ve Ticaret Borsalarının talebiyle, lisanslı depolara ürün getirecekler için verilen depo kirası, lojistik ve analiz destekleri 5 yıl süreyle uzatıldı. Sonuçta 2019 yılını tarım ve gıda sektörleri için yapılan vizyoner çalışmalar açısından verimli ve önemli bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Bu sürecin devam edeceğine inanıyor ve 2020’nin daha iyi bir yıl olmasını temenni ediyoruz.”

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Ali Kopuz İstanbul Ticaret Borsası

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