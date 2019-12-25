FİNANS
  3. İSTİB'den gençlere "tarıma yönelin" çağrısı

İSTİB'den gençlere "tarıma yönelin" çağrısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 15:02 | Son Güncelleme

İSTİB Başkanı Ali Kopuz: - "(Uzman Eller projesi) Gençleri kırsalda üretim yapmaya yönlendiren bu tip projeler çok önemli. Gençler, hem kendilerinin hem ülkenin refahı için tarıma yönelmeli" - "Tarım, en az savunma kadar stratejik ve önemli bir sektördür. Bu nedenle böyle bir projenin başlatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Uzman Eller" projesine ilişkin, gençleri kırsalda üretim yapmaya yönlendiren bu tip projelerin çok önemli olduğunu belirterek, "Gençler, hem kendilerinin hem ülkenin refahı için tarıma yönelmeli." ifadesini kullandı.

Ali Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Uzman Eller" projesini değerlendirdi.

Gençleri kırsalda üretim yapmaya yönlendiren bu tip projelerin çok önemli olduğunu belirten Kopuz, "Gençler, hem kendilerinin hem ülkenin refahı için tarıma yönelmeli." ifadesini kullandı.

Köye dönüşü sağlamak için daha önce başlatılan "Genç Çiftçi Projesi", "300 Koyun Projesi" ve "Düve Desteği Projesi" gibi desteklerin başarıyla uygulandığını ve sonuçlarının alınmaya başladığını aktaran Kopuz, "Bu destekler sayesinde TÜİK verilerine göre, 2017'de 6 milyon 49 bin 393 olan köy ve beldelerde ikamet eden nüfus, 2018'de 6 milyon 337 bin 385 kişiye yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretimde verimliliği ve kaliteyi yükseltmek için kırsalda yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunlarının projelerine 100 bin lira hibe desteği verileceğini bildiren Kopuz, "Her fırsatta belirttiğim gibi tarım, en az savunma kadar stratejik ve önemli bir sektördür. Bu nedenle böyle bir projenin başlatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Atılan adımlar tarım sektörüne 2020 için umut veriyor"

Ali Kopuz, genç nüfusun tarıma yönlendirilmesinin önemini İSTİB olarak her fırsatta vurguladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Konuya, İSTİB tarafından 3. Tarım Orman Şurası'na verilen raporlarda da değindik. Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli, şurada alınan kararlarla ilgili ilk adımları atmaya başladı. Sayın Bakanımıza da, Türkiye'deki tüm borsaların taleplerinin toparlanarak belirli bir disiplinle hazırlanmasını sağlayan TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na da iş dünyası olarak müteşekkiriz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, şura sonuçlarını açıklarken söylediği gibi, 'Karar almak önemli ama asıl mesele alınan kararları takip edip hayata geçmesini sağlamak. Uygulamaya geçmeyen her karar, ne kadar ufuk açıcı olursa olsun havada kalmaya mahkumdur.' Tarım Orman Şurası'nda alınan kararlarla ilgili atılan adımlar tarım sektörüne 2020 yılı için umut veriyor."

PARTNER Asgari ücrette flaş gelişme! İşte Ankara’da konuşulan yeni asgari ücret... Asgari ücrette flaş gelişme! İşte Ankara’da konuşulan yeni asgari ücret...
Yıllar sonra Suriye’ye ihracat yapıldıYıllar sonra Suriye’ye ihracat yapıldı
Türk Telekom fiberde 7,5 milyon kilometreye ulaştıTürk Telekom fiberde 7,5 milyon kilometreye ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz uzman eller

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Yarım asırlık firma geçici konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma geçici konkordato ilan etti!

Dev ihale yapıldı! İşte kazananı

Dev ihale yapıldı! İşte kazananı

Asgari ücrette tarih belli oldu

Asgari ücrette tarih belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yapı Kredi tarihin bilinmeyen detaylarını Sanal Müze’ye taşıdı

Yapı Kredi tarihin bilinmeyen detaylarını Sanal Müze’ye taşıdı

Türk Telekom fiberde 7.5 milyon kilometreye ulaştı

Türk Telekom fiberde 7.5 milyon kilometreye ulaştı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

AR-GE’ye en çok yatırımı ABD yaptı

AR-GE’ye en çok yatırımı ABD yaptı

Son dakika: TEMSA geçici konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma geçici konkordato ilan etti!

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.