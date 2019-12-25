İSTİB'den gençlere "tarıma yönelin" çağrısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Uzman Eller" projesine ilişkin, gençleri kırsalda üretim yapmaya yönlendiren bu tip projelerin çok önemli olduğunu belirterek, "Gençler, hem kendilerinin hem ülkenin refahı için tarıma yönelmeli." ifadesini kullandı.

Ali Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Uzman Eller" projesini değerlendirdi.

Gençleri kırsalda üretim yapmaya yönlendiren bu tip projelerin çok önemli olduğunu belirten Kopuz, "Gençler, hem kendilerinin hem ülkenin refahı için tarıma yönelmeli." ifadesini kullandı.

Köye dönüşü sağlamak için daha önce başlatılan "Genç Çiftçi Projesi", "300 Koyun Projesi" ve "Düve Desteği Projesi" gibi desteklerin başarıyla uygulandığını ve sonuçlarının alınmaya başladığını aktaran Kopuz, "Bu destekler sayesinde TÜİK verilerine göre, 2017'de 6 milyon 49 bin 393 olan köy ve beldelerde ikamet eden nüfus, 2018'de 6 milyon 337 bin 385 kişiye yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.