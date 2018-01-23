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İstifa Halinde İşsizlik Maaşı Bağlanır mı?

23 Ocak 2018 11:04

Sosyal güvenlik sistemimizin en önemli kalemlerinden birisi işsizlik halinde ödenen işsizlik ödeneği (maaşı). Peki istifa halinde işsizlik aylığı bağlanabiliyor mu?

İstifa Halinde İşsizlik Maaşı Bağlanır mı?

Dr. Mehmet Bulut/MYNET FİNANS YAZARI


İşsizlik mevzubahis olunca en önemli konulardan birisi işsizlik halinde kişilerin sahip oldukları haklar oluyor. Bu haklardan en önemlisi ise halk arasında işsizlik maaşı olarak bilinen işsizlik ödeneği.

İşten Ayrılma Şekli Önemli

İşsizlik maaşı ne yazık ki her işsiz kalana ödenmiyor. İşsizlik maaşı alınabilmesi için bazı şartlar var. Öncelikle işsizlik maaşı sadece 4/a kapsamında sigortalı sayılanlara yani işçilere verilmekte. Dolayısıyla memurların, çırakların ve stajyerlerin işsizlik sigortasından faydalanması mümkün değil.

Bunun yanı sıra bir işçinin işsizlik maaşı alabilmesi için işten Kanunda belirtilen şekilde çıkmış olması gerekiyor. Buna göre işsizlik aylığı bağlanabilecek haller şöyle.


-İşçinin işveren tarafından önceden haber verilerek işten çıkartılması.

-İşçinin sağlık nedenleri, işvereninin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı hareketi veya zorunlu nedenlerle işten ayrılması.

-İşverenin işçisini ahlak veya iyiniyet kurallarına aykırı hareket haricinde diğer haklı nedenlerle işten çıkarması.

-İş sözleşmesi belirli süreli ise sürenin sona ermesi.

-İşyerinin kapanması veya el değiştirmesi nedeniyle işten çıkarılması.

Yani bir işçi istifa ederek işten ayrılırsa işsizlik maaşı alması söz konusu olmuyor. Ancak işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle fesih etmesi durumunda işsizlik maaşı vardır.

Zorla İstifa Dilekçesi İmzalatılırsa

Bazı işverenler işçilerine işe başladıkları zaman veya iş sözleşmesi devam ederken istifa dilekçesi imzalatmaktalar. Böylece kıdem tazminatı ödemeksizin istedikleri zaman işçiyi işten çıkartabiliyorlar. Ancak bu durum işçinin işsizlik maaşı almasını da engelliyor.


Normal şartlar altında işçi her hangi bir baskı altında kalmadan istifa dilekçesini imzalamışsa yapabileceği herhangi bir şey bulunmuyor ve ne yazık ki kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı  alamıyor. Ancak işveren işçiye istifa kağıdını kandırarak veya zorla imzalatmışsa işçi mahkemeye başvurarak hakkını arayabilir ve bunun sonucunda da tazminatını ve işsizlik maaşını alabilir.

Böyle durumlarda açacağınız bir alacak davası ile irade beyanınızın tehdit veya kandırma yolu ile fesada uğratıldığını belirterek tazminatlarınız için dava açmanız mümkün. Aynı zamanda, tehdit ve baskı ile bir kişiye zorla bir hukuki işlem yaptırmak, özel evrak imzalatmak veya düzenletmek Ceza Kanunu kapsamında da suç olarak belirlendiği için bulunduğunuz yer Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda da bulunabilirsiniz.


Kesintisiz 120 Gün Çalışmak Şart

İşsizlik maaşı alabilmek için ayrıca çalışma süresine ilişkin bazı şartlar var. Öyle ki işçinin işten ayrılmadan önceki son 120 gün kesintisiz olarak çalışmış olması gerekiyor. Bunun yanı sıra işçinin işten ayrılmadan önce son 3 yıl içinde en az 600 gün çalışmış olması gerekli.

Eğer bu şartları taşıyorsa işçi işsizlik maaşı alabiliyor. Peki işsizlik maaşını ne kadar süre alacak. Burada üç alternatif var:

1.Son 3 yıl içinde 600 gün çalışması olan işsizlere 180 gün,

2.Son 3 yıl içinde 900 gün çalışması olan işsizlere 240 gün,

3.Son 3 yıl içinde 1080 gün çalışması olan işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik maaşı veriliyor.
 

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Okuyucu Yorumları8 yorum
  • 2 Oy
    Bu zaten oldu bitti böyle yeni düzenleme nerede onu bilemedim. Napalım işsizlik maaşı alalım diye patrona kendimizi öptürüp istifamı edelim
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  • 1 Oy
    Zaten calisan her vatandasin bilmesi gereken is kanunu hukumleri bunlar,ama o kadar bilimden hukuktan egitimden uzaklasmis bir toplum olduk ki,medya bunu bize bir habermis gibi sunuyor,e haklilar.
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  • 1 Oy
    işsizlik maaşına ayliklarimizdan dünya para kesiliyor fakat almayalım diye önümüze birsürü şart koyuyorlar.ben turizmde çalışıyorum askıya alıyorlar işsizlik maaşı alamıyorum iştende çıkarmıyorlar tazminat vermemek için kışın işsizim yani. askıya alınan işçiler içinde işsizlik maaşı verilsin yada işsizlik ödeneği şartları degistirilsin.yillarca kesinti yapılacak hiç alamayacağız ozaman ilerde faiziyle verilsin.devlet adamları gezsin diye yesin diye kurulmuş bir sistem oluyor böyle olunca
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  • 0 Oy
    İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİNİN EMEKÇİ İÇİN YAPILMADI İŞİNİN SIKINTISINA KAYNAK YARATMAK İÇİN KULANILMIYOR DEVLET KENDİ GİDERLERİ İÇİN KENDİNE KAYNAK YARATMAK İÇİN KULANIYOR BİRİKEN PARANIN NEREYE GİDİYOR BELİ DEĞİL ÇALIŞAN İŞÇİNİN BİR GÜNÜ EKSİK OLSUN PARA BİLE VERMİYORLAR VATANDAŞ İŞE GİRİYOR YANLIŞLIKLA PARAYI ÇEKSİN SENDEN KAT KAT FAZLASIYLA MASRAFI FAYİZİYLE İCRA YOLUYLA SEN ALIYOR
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  • 0 Oy
    Her işsizin hakkıdır bence işsizlik maaşı belli durumlarda değil Her şekilde karşılanması gerekiyor asgari ücret maaşı zaten düşük vergiler yüksek bari hiç değilse böyle bu yönde milletin yüzünü güldürün
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  • 0 Oy
    küçük bir tazminat davası bile iki buçuk yıl sürerse hakkını nasıl arayacaksın.
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  • 0 Oy
    ARKADAŞ İŞÇİ İŞVERENİN AHLAK DIŞI HAREKETLERİNDEN İSTİFA ETSEDE. BU GEREKÇEYİ GÖSTEREREK YAZDIĞI İSTİFAYI KABUL ETMİYORLAR. SEN BU GEREKÇEYİ MÜDÜRE ANLATIRSIN SEN BİZİM DEDİĞİMİZ GİBİ İSTİFA ETMEK ZORUNDASIN DİYORLAR. COLİNS'TEN BAHSEDİYORUM. İŞÇİ İÇİN İŞYERİ ÇIKIŞ VERDİĞİNDE SSK TARAFINDAN İŞÇİ ARANIP NEDEN AYRILDIĞI SORULUP TUTANAK TUTMALILAR. ANCA BU HAKTAN İŞÇİ ÖYLE YARARLANABİLİR.
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  • 0 Oy
    Suriyeliler her ay kendi özel arabalarıyla PTT,den maaş alır TC vatandaşına yok yazıklar olsun
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