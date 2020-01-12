İstMarina, 2020'nin ilk doğa fuarına ev sahipliği yapıyor

İSTANBUL (AA) - Bu yılın ilk doğa fuarına ev sahipliği yapan İstMarina AVM, macera ve doğaseverleri outdoor günlerinde bir araya getiriyor.

İstMarina AVM'den yapılan açıklamaya göre, "Doğa Sana Geliyor" outdoor hobi günlerinde bugün sürpriz isimler ağırlanacak.

Yılın ilk doğa fuarı boyunca düzenlenen etkinliklerin yanı sıra outdoor markalarına ait tüm ürünlerin indirimli fiyatlarla tüketicilerle buluştuğu İstMarina AVM, birbirinden eğlenceli yarışmalara ev sahipliği yapıyor.

Tüm misafirlerin ücretsiz katılımıyla gerçekleşen fuar, 16.00-18.00 saatleri arasında ınfluencer'ları katılımcılarla buluşturacak.

14.00-16.30 saatlerinde verilecek Doğada Hayatta Kalma Teknikleri Eğitimi'nin ardından Doğada Yaşam Okulu tarafından yarışmalar düzenlenecek.

AVM'nin farklı noktalarına kodların ve şifrelerin bırakılacağı oryantiring yarışmasında ise aynı anda çıkış yapıp tüm şifreleri ve kodları doğru getirenler, çekilişle bir adet BUFF ve bir kişiye çift kişilik Doğada Yaşam Okulu'nda kamp konaklaması ile ödüllendirilecek.