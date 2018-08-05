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İşverenlere 7 milyar liralık destek!

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.08.2018 03:35 | Son Güncelleme

Hükûmetin 100 günde uygulayacağı projeler açıklandı. Ekonomik kalkınma hamlesi tüm kesimleri kapsarken, istihdamda dev bir etki oluşturmak için işverenlere 7 milyar liralık destek sunulacak. Kırsalda 200 bin kişi istihdam edilecek. Çiftçilere 100 bin hektar alanda basınçlı sulama için 205 milyon TL maddi kaynak ayrılacak. Kadınlara kreş için ayda bin 15 TL ödenecek.

İşverenlere 7 milyar liralık destek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ilk 100 günlük eylem planında istihdam önemli hedeflerden birini oluşturdu. Hükûmet, önümüzdeki dönemde ülkedeki işsizlik oranını tek haneli rakamlara indirmek için, işverenleri desteklemesini sürdürecek.

Türkiye gazetesinden Sefa Bilgitekin'in haberine göre, geçtiğimiz senelerde hayata geçirilen ‘Millî İstihdam Seferberliği’ 100 günlük süre içerisinde de hız kesmeyecek. ‘Bir Senden Bir Benden’ ve işbaşı eğitim programında istenilen seviyelere gelinmesi için işverenlere 5,25 milyar TL maddi destek verilecek. Ayrıca, kadınların, gençlerin ve engelli vatandaşların istihdam edilmesi hâlinde ise ilave 1,84 milyar TL kaynak sağlanacak. Özellikle kadınların iş hayatında daha fazla yer alması için pozitif ayrımcılık yapılacak. ‘İş’te Kadın’ projesi hayata geçirilecek. Kadınlara kreş için ayda bin 15 TL maddi destek sunulacak.

KALKINMADA ÖNCELİK KIRSALIN

Öte yandan hükûmetin istihdam alanları sadece şehirlerle sınırlı kalmayacak. Kalkınmanın artırılacağı kırsal alanda önümüzdeki dönemde yaklaşık 200 bin kişi istihdam edilecek. Çiftçilere 100 bin hektar alanda basınçlı sulama için 205 milyon TL maddi destek verilecek. Bin 300 hektar yeni tarım alanını sulamaya açılarak, 41,5 milyon lira ilave gelir ve 8 bin 500 kişiye ek istihdam sağlanacak. Yine, odun üretimi 15 milyon metreküpten 21 milyon metreküpe çıkartılacak. Hükûmet, bu çalışmalarla şehirlerde yapmış olduğu istihdam ataklarını kırsalda da gerçekleştirecek. Ağaçlandırma alanında 50 bin kişi, odun üretiminde ise 130 bin kişi istihdam edilecek.

ÖĞRENCİLERE YURT DIŞI EĞİTİMİ

Ülkemizin stratejik kurumlarında istihdam edilmek üzere yurt dışına her sene 500 öğrenci gönderilecek. Ülke içerisinde ise gençlerin çalışma hayatı ile tanışması ve insanı değerlerinin geliştirilmesi için 100 bin genç sosyal çalışma programından yararlanacak.

DÖRT YENİ SANAYİ YATIRIMI YOLDA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı proje bazlı teşvikler ile 8 milyar TL’lik dört yeni yatırım yapılacağını belirtti. Twitter’dan açıklama yapan Varank, yatırımlarla cari açığın azaltılmasına 1,2 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirerek “4 bin 414 kişiye istihdam sağlanacak” dedi. Bakan, yatırım yapılacak illerin Ankara, Bursa ve Sakarya olacağını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
destek İşverenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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