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İşverenlere 7 yıllık teşvik ödenecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2018 17:16 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren yasa ile yaklaşık yedi yıldır geçmişe yönelik alınmayan teşvik tutarları işverene nakit olarak ödenecek veya prim borçlarından düşülecek. İşverenlerin bu ödemeyi alabilmesi için mayıs ayında başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Geçen hafta yürürlüğe giren torba kanun, işverenlerin geçmişe yönelik yararlanamadığı tüm sigorta primlerinin teşvik tasfiyesini düzenliyor. 2011 yılı Mart ayından itibaren geride kalan yedi yıla ait teşvik tutarlarını alabilmek için 1-31 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapılması şart.

İşverenlere 7 yıllık teşvik ödenecek

Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren yasa ile yaklaşık yedi yıldır geçmişe yönelik alınmayan teşvik tutarları işverene nakit olarak ödenecek veya prim borçlarından düşülecek. İşverenlerin bu ödemeyi alabilmesi için mayıs ayında başvuruda bulunmaları gerekiyor

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Geçen hafta yürürlüğe giren torba kanun, işverenlerin geçmişe yönelik yararlanamadığı tüm sigorta primlerinin teşvik tasfiyesini düzenliyor. 2011 yılı Mart ayından itibaren geride kalan yedi yıla ait teşvik tutarlarını alabilmek için 1-31 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapılması şart.
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KPMG Türkiye Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü İsmail Sevinç, düzenleme ile ilgili yaptığı açıklamada, “6111 sayılı Kanun’la gelen bu prim desteğinde, işyerinde ortama sigortalı sayısına ek olarak alınan ve belirli kriterleri taşıyan her bir sigortalı için kuruma ödenecek işveren payı (ortalama yüzde 20,5) devlet tarafından karşılanıyor." dedi.
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Sevinç, "Bir örnekle açıklayacak olursak, sigortalının 4 bin TL brüt ücret alması halinde işveren payı olan 820 TL devlet tarafından karşılanıyor. Bu işyerinde 10 sigortalının 4 bin TL brüt ücretle çalışması durumunda, teşvikten yararlanma tutarı aylık 8 bin 200 TL oluyor. Bu teşvikten 2011 yılından itibaren her ay 10 kişi için yararlanılmamış olması durumunda ise, iade edilecek prim tutarı 688 bin TL’ye denk geliyor." diye konuştu.
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İsmail Sevinç, verilen bu teşvikin işçinin özelliklerine göre değiştiğini ve her bir işçi için 6 aydan 54 aya kadar yararlanıldığını kaydetti.
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Durumu yine örnekle açıklayan Sevinç, "18-29 yaş arasında erkek ve her yaştan kadın işçinin mesleki yeterlilik belgesi varsa ve iş kurumuna kayıtlı değilse bu teşvikten 48 ay süreyle yararlanılabiliyor. İşçiler mesleki yeterlilik belgesi sahibiyse ve iş kurumuna kayıtlıysa bu süre 54 aya kadar uzuyor. Mesleki yeterlilik belgesi almamış, mesleki ve teknik eğitim veren orta-yüksek öğretim yetiştirme kursunu bitirmemiş ancak iş kurumuna kayıtlı olan işçiler için ise teşvikten yararlanma süresi 6 ay.” bilgisini verdi.
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Başvuru 1-31 Mayıs arası

Başvuru 1-31 Mayıs arası
Sevinç, 31 Mayıs’a kadar başvurulması halinde 2011 yılının Mart ayından itibaren yedi yıl geçmişe yönelik alınmayan teşvik tutarlarının geri alınabileceğini söyledi.
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Başvuru tarihinin kaçırılması halinde yalnızca altı aylık teşvikin geri alınabileceğini vurgulayan İsmail Sevinç, “Teşvik kanunları kapsamına girecek sigortalı ve ilgili ayların tespiti detaylı bir mevzuat çalışması gerektiriyor. Başvuruda hata yapılmaması için dikkatli bir hesaplama gerekiyor” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
teşvik ödemesi işveren
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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