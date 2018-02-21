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İşyerinde uyuyan işçiye Yargıtay'dan kötü haber

21 Şubat 2018 09:20

Mesai saatleri içerisinde uyuduğu iddia edilen işçi, işten çıkarılınca mahkemeye başvurdu. Mahkeme bir seferlik uyumanın feshi gerektirmediğine karar verdi. Yargıtay, uyumanın haklı olmasa da geçerli fesih nedeni bulunduğunu belirterek mahkemenin kararını bozdu.

İşyerinde uyuyan işçiye Yargıtay'dan kötü haber
İstanbul'da bir fabrikanın paketleme bölümünün deposunda çalışan işçi, iddiaya göre mesai saatleri içerisinde uyudu. Olayı imza ile tutanak altına alan işveren, işçiyi işten çıkardı.
 
İstanbul Anadolu 22. İş Mahkemesi'ne işe iade davası açan işçi, mesai saatleri dışında uyduğunu savundu. Mahkemede ifade veren davacı işçi, yemek saatinde uyuduğunu, mesai saatinde kesinlikle böyle bir durum gerçekleşmediğini dile getirdi. İş akdinin haklı ve geçerli sebep olmadan feshedildiğini ileri süren davacı işçi, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarının hükmedilmesine karar verilmesini talep etti.
 
İşveren avukatı ise davacının mesai saatleri içerisinde işini bırakarak uyuduğu ve aynı tarihte alınan savunmasında 'gece uyuyamadığım için uyuyorum' şeklinde imzalı beyanda bulunduğunu öne sürdü. Dava dilekçesinde iddia edildiği gibi davacının yemek molasında değil, mesai saati içinde saat 11.00 civarlarında uyuduğunun tespit edildiğini, davacının genel olarak işyeri kurallarına uymadığını kaydetti.
 
İşveren avukatı, davacının iş akdinin haklı ve geçerli sebeple feshedildiğini savunarak, davanın reddini istedi. Mahkeme, davacının bir seferden ibaret uyuma eyleminin feshi gerektirmediğine hükmetti.
 
Kararı davalı avukatı temyiz etti. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Kararda, "Davacının bu davranışı yaptığı işin niteliğiyle değerlendirildiğinde, iş güvenliğini tehlikeye düşüren bir hal söz konusu değil ise de işin akışında aksamaya sebep olduğu ve işveren açısından da iş ilişkisinin devamını olumsuz yönde etkileyen bir davranış olduğu kuşkusuzdur. Sonuç olarak söz konusu fesihte haklı sebep yoksa da geçerli fesih sebebi bulunduğundan davanın reddi yerine kabulü hatalıdır. Mahkemenin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi. İHA
 

 

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Okuyucu Yorumları4 yorum
  • 95 Oy
    bu işçinin mesailerine bakmak gerekir hafta sonu çalıştırılıyormu?yani işçi yeteri kadar istirat ediyor mu?bazı işverenler çok acımasız ola biliyor çalışanın da biraz şekerleme yapması fazla abartılma malı
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  • 54 Oy
    ulan millete tecavüz edenlere ne demeli
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  • 67 Oy
    kesinlikle doğru karar.... ben iskelede uyuyanı gördüm... yerden 20 metre yükseklikte.... kesinlikle taviz verilmemeli...
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  • 119 Oy
    Uyumaya mı geliyor iş yerine,iş veren sana çalış diye para veriyor,eğer çok çalışıpta uyuyacak vaktin yoksa o işte çalışma.
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