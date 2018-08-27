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İtalya'da görüp Türkiye’de uyguladılar, para basıyorlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.08.2018 10:47 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde hem hayat hem de iş ortağı olan girişimci çift, araştırma yaparken İtalya’da karşılaştıkları Kestane Unu’ndan esinlenip, 13 çeşit meyve ve sebzeyi un haline getirip sattı. 4 yıldır bu işle uğraşan girişimci çift un satışından yılda 1 milyon TL kazanmaya başladı.

İtalya'da görüp Türkiye’de uyguladılar, para basıyorlar

İtalya’da kestane unu ile karşılaşan çift aradıkları hayalin bu olduğuna karar verdi. Aydınlı girişimci çift sadece kestane unu ile yetinmeyip, kendi fabrikalarında, doğal meyve ve sebzeyi özel makinelerde kurutup un ve toz haline getirdi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan Cansu ve Çağdaş Can Öztürk çifti, Aydın’ın önemli ürünü Kestane’yi işleyip kendi markalarını oluşturmak hayalini gerçekleştirmek için yola koyuldu. İtalya’da kestane unu ile karşılaşan çift aradıkları hayalin bu olduğuna karar verdi. Aydınlı girişimci çift sadece kestane unu ile yetinmeyip, kendi fabrikalarında, doğal meyve ve sebzeyi özel makinelerde kurutup un ve toz haline getirdi. İlk başlarda elde etikleri ürünleri pazarlama aşamasında sıkıntı yaşasalar da, girişimci çift bu işten yılda 1 milyon TL kazanmayı başardı.

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Elde ettikleri 13 çeşit ürünün Gluten içermediğini, bundan sonraki hedeflerinin üretim kapasitesini arttırıp yurtdışına açılmayı hedeflediklerini belirten Çağdaş Can Öztürk, "Türkiye'nin kestane üretiminin üçte birini tek başına karşılamasına rağmen Aydın, bu ürün ile pek bir arada anılmıyordu. Bu kıymetli ürünü işleyip kendi markamızla satarak ilimize katma değer sağlamak istedik. Kestane şekeri üretimi yapmak istiyorduk, ancak İtalya'da 'doğal olarak glütensiz' olarak üretilen kestane unu ile karşılaştık. Kestane unu üretimiyle ilgili araştırma yaparken tesadüfen devlet teşvikleri ile kurulmuş ama sadece kestane ununu deneme üretimi yapmış sonrasında atıl kalmış bir tesisin varlığından haberdar olduk. İşletme sahiplerine ulaştık. Fabrikanın yetkilileri bize Türkiye'de bu ürünün tutmayacağını bu maceradan vazgeçme tavsiyesinde bulundu. Bizim kararlı olduğumuzu görünce ikna oldular ve üretime başladık. Geçen yıl tesisimizde Aydın Kestanesinden 30 ton kestane unu üretip sattık. Aydınlı bir firma olarak ilimizi ülkemizde temsil ediyoruz. Coğrafi işaretli kestane ile başladık ancak üretim çeşitliliğimizi arttırdık. Şuan 13 çeşit ürünümüz var. Her bir ürün çeşidinden yıllık üretim kapasitemiz 10 ton civarında. Üretim kapasitesini arttırmaya yönelik yatırım için KOSGEB'e başvurduk" dedi.

Firmanın tanıtım işlerini yürüterek eşine destek olan Cansu Öztürk, "Ürünlerimiz fabrikada hijyenik havuzlarda temizlendikten sonra, işlenerek ardından kapalı sistem fırınlarda kurutulup değirmende hiçbir katkı maddesi eklenmeden un haline getiriliyor. Kestanenin yanında, baharat olarak kullanılabilen domates tozu, limon kabuğu tozu, portakal kabuğu tozu ıspanak tozu, kereviz tozu, pancar tozu, sarımsak tozu, soğan tozu, dibekte dövülmüş kırmızıbiber tozu ile kinoa unu, keçiboynuzu unu, nohut unu, Hindistan Cevizi unu, karabuğday unu, sarı ve kırmızı mercimek unu ile ürün çeşitliliğimizi arttırdık. Ürünlerimizi 250 gramlık ambalajlarda satıyoruz" diye konuştu. İHA

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Anahtar Kelimeler:
İtalya kesatane girişimci Aydın

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