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  4. İtalyan şirketleri Türkiye'de yatırım yapmaktan memnun

İtalyan şirketleri Türkiye'de yatırım yapmaktan memnun

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 00:16 | Son Güncelleme

Roma merkezli Uluslararası Politikalar Çalışma Merkezi'nin Kasım-Aralık 2019 döneminde yaptırdığı "İtalyan şirketlerinin Türkiye'deki yatırımlarına ilişkin anket"in sonuçlarına ilişkin sunum düzenlendi - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Destek Ajansı Başkanı Arda Ermut: - "Tatmin olma anlamında, Türkiye'deki şirketin performansından 10'da 9 gibi bir memnuniyet oranı var ki, bu çok önemli ve çok başarılı"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Destek Ajansı Başkanı Arda Ermut, Türkiye'de yatırımları bulunan İtalyan şirketleri arasında yapılan bir ankette yüksek düzeyde memnuniyet oranının yakalanmış olmasını "önemli ve çok başarılı" olarak değerlendirdi.

Roma merkezli Uluslararası Politikalar Çalışma Merkezi'nin (CeSPI), IXE araştırma şirketine Kasım-Aralık 2019 döneminde yaptırdığı "İtalyan şirketlerinin Türkiye'deki yatırımlarına ilişkin anket"in sonuçlarına ilişkin sunum, Grimaldi Hukuk Bürosu'nda gerçekleştirildi.

Sunuma, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Destek Ajansı Başkanı Ermut, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın yanı sıra çok sayıda İtalyan iş insanı ve ilgili katıldı.

CeSPI Direktörü Daniele Frigeri, İtalya'nın, Türkiye için ilk sıralarda yer alan ticari bir partner olduğunu, aynı şekilde Türkiye'nin de İtalya için üst sıralarda yer aldığını belirterek, ikili ilişkilerde büyüme gözlemlediklerini ve bu nedenle İtalyan şirketlerindeki Türkiye algısını analiz etmek üzere bu çalışmayı yaptırdıklarını söyledi.

Anketi yapan Ixe Şirketi Başkanı Roberto Weber ise anketteki çarpıcı sonuçlara değinirken, her 10 İtalyan şirketinden 9'unun Türkiye'de yatırım yapmaktan memnun olduğunu tespit ettiklerini bildirdi. Ankete katılan şirket temsilcilerinin, yüzde 87'sinin Türk piyasasını başkalarına da tavsiye edebileceğini belirttiğini anlatan Weber, yüzde 80'inin de Türkiye'nin jeopolitik konumunu, iş imkanlarına olumlu etken olarak gördüğünü aktardı.

Weber, Türk piyasasının sağlamlığı ve Türkiye'de iş yapmanın güvenli olup olmadığı sorusuna yüzde 85 oranında olumlu geri dönüş alındığını aktardı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli de iki ülke arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerin, karşılıklı şekilde geliştiğini ifade ederek, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin, geçen haftaki Türkiye ziyaretinde görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesine çıkarma taahhüdünü yinelediğini kaydetti.

Türkiye'de yaşayan İtalyan akademisyen ve yazar Valeria Giannotta da Ixe'nin anketindeki sonuçların, bir gerçeğin teyidi anlamına geldiğini belirterek, "Bu anket, İtalya ve Türkiye'nin basit bir dostluktan öte bir ilişkisinin olduğunu gösteriyor, İtalyan şirketlerinin güçlü etkinliği de bunu gösteriyor." dedi.

- "Sonuçları bizim için de önemliydi"

Toplantının ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Destek Ajansı Başkanı Arda Ermut, anketin, Türkiye'de iş yapan 80'e yakın İtalyan şirketle görüşülerek yapılmış enteresan bir anket olduğunu ifade ederek, "Sonuçları bizim için de önemliydi. Tatmin olma anlamında, Türkiye'deki şirketin performansından 10'da 9 gibi bir memnuniyet oranı var ki, bu çok önemli ve çok başarılı." ifadelerini kullandı.

Ermut, şunları kaydetti:

"Biz Yatırım Ofisi olarak, halihazırdaki yatırımcıları memnun etmenin, önümüzdeki dönemde daha çok yatırım çekmenin en önemli yolu olduğunu bildiğimiz için, orada yüzde 10'luk kesimin dertleri neyse öğrenip, Türkiye'de yaşadıkları tecrübeyi pozitif hale getirmenin yoluna bakmamız gerektiğini özellikle dile getirdik. Fakat bunun dışında, Türkiye'nin hukuk sistemiyle, mali disipliniyle ve aynı zamanda bölgesel üs olarak potansiyeliyle ilgili soruların nasıl yüksek oranda pozitif cevaplandığını, İtalyan yatırımcılar tarafından görmek önemli."

Ermut, Türkiye'nin halihazırda başta Avrupa olmak üzere Batı dünyasındaki algısı ve Türkiye'deki gerçeklik potansiyelleri arasında ciddi fark olduğunu dile getirerek, "Bu da tabii bizim gibi kurumların ve aynı zamanda yurt dışı misyonlarının, bütün Türkiye’nin tanıtımıyla ilgili otoritelerin, bu işin fahri büyükelçisi görevi gören yatırımcıların, iş adamlarımızın, iş kadınlarımızın da bu konuda biraz daha ellerini taşını altına koyması gerektiğini gösterdi. Ama bizim için çok cesaret verici sonuçları var. İnşallah, önümüzdeki dönem bunların üzerinde daha iyi çalışarak, Türkiye'ye İtalya'dan daha fazla yatırım nasıl kazandırırız, onun yoluna bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıyı son derece müspet bulduğunu aktaran Ermut, "Özellikle bizim son birkaç senedir Avrupa ile politik temellerde yaşadığımız problemlerle, bunların iş dünyasına yatırımlara etkisi noktasında çok sorular aldığımız dönemler geçirdik. Bu birkaç yıllık periyottan sonra İtalya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri açısından özellikle yatırım ortaklığı ve iş ilişkileri, iş dünyasının bağlantıları bakımından bu tip pozitif geri dönüşler almak bizim gelecekte yapacağımız çalışmalar açısından çok cesaret verici. İnşallah, bu trendin daha da iyileşerek ileriye gitmesini umuyoruz." diye konuştu.

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