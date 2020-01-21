İtalyan şirketleri Türkiye'de yatırım yapmaktan memnun

CeSPI Direktörü Daniele Frigeri, İtalya'nın, Türkiye için ilk sıralarda yer alan ticari bir partner olduğunu, aynı şekilde Türkiye'nin de İtalya için üst sıralarda yer aldığını belirterek, ikili ilişkilerde büyüme gözlemlediklerini ve bu nedenle İtalyan şirketlerindeki Türkiye algısını analiz etmek üzere bu çalışmayı yaptırdıklarını söyledi.

Sunuma, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Destek Ajansı Başkanı Ermut, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın yanı sıra çok sayıda İtalyan iş insanı ve ilgili katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Destek Ajansı Başkanı Arda Ermut, Türkiye'de yatırımları bulunan İtalyan şirketleri arasında yapılan bir ankette yüksek düzeyde memnuniyet oranının yakalanmış olmasını "önemli ve çok başarılı" olarak değerlendirdi.

Anketi yapan Ixe Şirketi Başkanı Roberto Weber ise anketteki çarpıcı sonuçlara değinirken, her 10 İtalyan şirketinden 9'unun Türkiye'de yatırım yapmaktan memnun olduğunu tespit ettiklerini bildirdi. Ankete katılan şirket temsilcilerinin, yüzde 87'sinin Türk piyasasını başkalarına da tavsiye edebileceğini belirttiğini anlatan Weber, yüzde 80'inin de Türkiye'nin jeopolitik konumunu, iş imkanlarına olumlu etken olarak gördüğünü aktardı.

Weber, Türk piyasasının sağlamlığı ve Türkiye'de iş yapmanın güvenli olup olmadığı sorusuna yüzde 85 oranında olumlu geri dönüş alındığını aktardı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli de iki ülke arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerin, karşılıklı şekilde geliştiğini ifade ederek, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin, geçen haftaki Türkiye ziyaretinde görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesine çıkarma taahhüdünü yinelediğini kaydetti.

Türkiye'de yaşayan İtalyan akademisyen ve yazar Valeria Giannotta da Ixe'nin anketindeki sonuçların, bir gerçeğin teyidi anlamına geldiğini belirterek, "Bu anket, İtalya ve Türkiye'nin basit bir dostluktan öte bir ilişkisinin olduğunu gösteriyor, İtalyan şirketlerinin güçlü etkinliği de bunu gösteriyor." dedi.