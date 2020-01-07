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  4. itelligence son 6 yılda 6 kat büyüdü

itelligence son 6 yılda 6 kat büyüdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 12:15 | Son Güncelleme

SAP’nin Türkiye’deki en büyük iş ortağı itelligence Türkiye, son 6 yılda yüzde 666 büyüme gösterdiğini açıkladı.

itelligence son 6 yılda 6 kat büyüdü

SAP’nin Türkiye’deki en büyük iş ortağı itelligence Türkiye, son 6 yılda yüzde 666 büyüme gösterdiğini açıkladı. İstihdam rakamlarına göre ise şirket, yüzde 298’lik bir büyüme kaydettiğini bildirdi.

Küresel bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün önemli oyuncularından SAP’nin Türkiye’deki en büyük iş ortağı itelligence Türkiye, son 6 yılda ciro bazında 6, çalışan sayısı bakımından ise 3 kat büyüme kaydettiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; 2013’te 36,5 milyon TL cirosal büyüklükten 2018’de 240,1 milyon TL’ye ulaşarak yüzde 666 büyüme gösteren şirket, 2015’te 315 çalışanını 2019 yılsonu itibarıyla 940’a çıkararak yüzde 298 artış sağladığını bildirdi. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin dijital dönüşüm odaklı projelerini hayata geçiren SAP’nin Global | Platin İş Ortağı itelligence Türkiye, son 2 yıl içinde ise Türkiye’de AR-GE & İnovasyon ile Müşteri Deneyimi & Destek Merkezlerini de kurdu. Ayrıca şirket, 2019 yılındaki büyümesini İstanbul Ataşehir’deki merkez ofisini genişleterek desteklediğini belirtti.

Dijital dönüşüm odaklı projelerle hızla büyüdüklerini belirten itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdülbahri Danış, "SAP uygulamalarında pazar lideri olarak son 6 yılda ciro bazında 6, çalışan sayısı bakımından ise 3 kat artış elde etmenin gururunu taşıyoruz. 2019 yıl sonu itibarıyla 940 kişilik uzman ekibimizle 650’den fazla müşterimize dijital dönüşüm konusunda uçtan uca çözümler sunuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projelerle 2018’de cirosal büyüklüğümüz 240,1 milyon TL’ye ulaşırken, dijital dönüşümüne eşlik ettiğimiz müşterilerimizle birlikte hayata geçirdiğimiz projelerin ülkemizdeki diğer şirketlere örnek teşkil etmesinin mutluluğu içindeyiz. Bugün geldiğimiz noktada sadece proje, ciro ve çalışan sayısı bakımından değil; şirket olarak odaklandığımız IoT, Machine Learning, Robotik Süreç Otomasyonu gibi yeni nesil teknolojilerle birlikte yapılandırdığımız AR-GE & İnovasyon Merkezimiz ile büyümemiz tüm hızıyla sürüyor." dedi.

İnovasyon Merkezi ile iş fikirleri çözüme dönüşüyor
SAP, Google, Amazon ve Microsoft Azure gibi bulut platformlarda IoT gibi yeni teknolojiler üzerine çalışarak ortaya çıkardığı iş fikirlerini ürüne dönüştürmek amacıyla kurulan itelligence Türkiye inovasyon merkezi ile SAP veya SAP dışı inovasyon kullanan tüm şirketlere herhangi bir AR-GE yatırımı yapmadan iş çözümleriyle ilgili yenilikçi fikirlerini hayata geçirebileceği bir ortam sağlıyor.

AR-GE Merkezi ile dünyaya danışmanlık hizmeti ihraç ediyor
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayıyla İstanbul’da kurulan itelligence Türkiye ArGe merkezi geliştirdiği SAP ve SAP dışı yazılım ve teknolojik uygulamalar geliştiriliyor. Müşteri ihtiyaçlarına uygun sektörel çözümler ve yeni ürünler oluşturularak, global uygulamaların Türkiye pazarına uyumlu hale getirilmesi için çalışılıyor. ARGE birimi, ülkemizin farklı sektörleri özelinde geliştirilen bu uygulamaları aynı zamanda dünyaya ihraç ediyor.

itelligence son 6 yılda 6 kat büyüdü

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