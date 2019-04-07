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İthal yumurtalarla kaz yetiştirip ihraç ediyorlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2019 14:51 | Son Güncelleme

Van'ın İpekyolu ilçesinde üç çiftçi, yurt dışından getirdiği yumurtalarla ürettiği civciv, kaz ve kaz etlerini farklı illerin yanı sıra İran ve Irak gibi ülkelere de satıyor.

Çin, Fransa, Almanya, Afrika, Amerika ve Rusya gibi ülkelerden getirilen yumurtalarla üretilen kazlar, büyüklük ve lezzetiyle yoğun talep görüyor.

İthal yumurtalarla kaz yetiştirip ihraç ediyorlar

Van'da kaz yetiştiricileri Burhan Aslan, Murat Ağaoğlu ve Musa Peker, Çin, Fransa, Almanya, Afrika, ABD ve Rusya gibi ülkelerden internet üzerinden kaz yumurtası satın aldı.
Bu yumurtalarla İpekyolu ilçesinde kurdukları çiftlikte kaz yetiştiriciliği yapan üç çiftçi, ürettikleri civciv ve kaz ile kaz etlerini Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran ve Irak gibi ülkelere de satıyor.
Büyüklükleri ve lezzetiyle ilgi çeken kazlar özellikle Kars, Ankara, İstanbul ve Adıyaman gibi illerden yoğun talep görüyor.
Kaz yetiştiricisi Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda Van'da kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştığını söyledi.
Zahmetli olan bu işten yüksek kar elde edilebildiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti:
"Kentte şu anda 50'ye yakın kaz yetiştiricisi var. Çiftliğimizde dünyanın çeşitli ülkelerine ait kazları yetiştiriyoruz. Bunlardan hem yumurta hem civciv hem de et elde ediyoruz. Kaz eti çok lezzetli olduğu için talebe yetişemiyoruz. Yılda 5-6 bin kaz üretiyoruz. Bunların çoğu civciv olarak İran ve Irak'a satılıyor."

'TOULOUSE KAZI' İLGİ ÇEKİYOR

'TOULOUSE KAZI' İLGİ ÇEKİYOR
Çiftlikte yumurta üretiminde kullanılan 4 "Toulouse kazı" görüntüsü ve ağırlığı ile dikkati çekiyor.
Üniversite öğrencilerinin de sıklıkla ziyaret ettiği çiftlikteki kazlar, 14-15 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor.
Yetiştirici Ağaoğlu, kaz yumurtaları ile kuluçka makinelerinde özenli bir çalışma sonrasında kaz ürettiklerini anlattı.
Bazı ırkların üretiminin az olduğunu, bunun da o kazı değerli ve pahalı yaptığını ifade eden Ağaoğlu, şöyle konuştu:
"Toulouse kazı yılda en fazla 30 yumurta veriyor ve bazı yumurtaları bozuk çıkabiliyor. Boyları ve kiloları diğer kazlara oranla neredeyse iki katı. Fiyatları ise bin 500-2 bin lira arasında.
Tesisimizde Toulouse kazı dışında Çin kazları, Linda, Fransız G36 ile G35, Amerikan kazı, Alman kazı, Afrika Gerdan kazı, Rusya kazı ve Fransız Kraliyet kazı gibi türleri de üretiyoruz."
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kaz yetiştiriciliği van

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