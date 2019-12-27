İthalat denetim tebliğleri yayımlandı

Ticaret Bakanlığınca, yeni yılda çeşitli alanlarda ithal edilecek ürünlere yönelik yapılacak denetimlerin koşulları belirlendi.

Bakanlığın ithalat denetimine ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği, standardı belirtilen ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Söz konusu ürünler arasında fişek, buldozer ve angledozer bıçakları, metal körükler ve jant bulunuyor.

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği, atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları içeriyor. İthali uygunluk denetimine tabi atıklar arasında kullanılmış elektrik pilleri, ormancılık atıkları, hayvan dokusu, deri ve kürk endüstrisinden kaynaklanan atıklar, dağıtıcı yağlar ve tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu atıkları yer alıyor.

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği, bakanlığın özel iznine tabi madde ve müstahzarların ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.