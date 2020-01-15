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  4. İTHİB New York’ta "I Of The World Fuarı" düzenliyor

İTHİB New York’ta "I Of The World Fuarı" düzenliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 12:21 | Son Güncelleme

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) New York'ta "I Of The World" Fuarı düzenliyor.

İTHİB New York’ta "I Of The World Fuarı" düzenliyor

İstanbul, 15 Ocak (DHA)- İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) New York'ta "I Of The World" Fuarı düzenliyor.
Inter Continental Barcklay New York’ta Türkiye’nin 32 Türk kumaş firması ile 21-22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek fuar, İTHİB’in 2020 yılı “sürdürülebilirlik” temasıyla kurgulanıyor. Küresel alım gruplarının yer alacağı fuara, New York dışından firmalar da davet edildi.
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz fuarla ilgili olarak şunları söyledi:
"Ülkemize en fazla katma değer sağlayan sektörlerin başında gelen tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak ABD’deki payımızı, organizatörlüğünü üstlendiğimiz I Of The World Fuarı ile artırmayı hedefliyoruz. Fuarımız, ABD ile Türkiye arasında hedeflenen 100 milyar dolar dış ticaret hedefine en somut katkılardan birini sağlayacaktır."
"I Of The World" fuarına katılacak olan firmalar:
Akın Tekstil, Almodo, Altınyıldız, Antik Dantel, Arsan, Bahariye, Barutçu, Bezsan, Bossa, BTD Tekstil, Can Tekstil, Dynamo/Denim Kumaşçılık, Ekoten, Elyaf, Esenteks, Etiteks, ETS Ezgi Tekstil, Gallus, Gülle, Karma Örme, Kıvanç, Kipaş, Oğuz, Ölçerler, Özdoku, Özel Tekstil, Öztek, Söktaş, Uğurteks, Yılmaz Kumaşçılık, Yurt Kumaş, Yünsa. (Fotoğraflı)

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