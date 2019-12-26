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  4. İTO 2020 İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri

İTO 2020 İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 20:52 | Son Güncelleme

İTO 2020 yılı bütçesi 439 milyon 199 bin 8 lira olarak kabul edildi

İSTANBUL (AA) - İTO 2020 Yılı İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri Toplantısı, İTO Meclisinde gerçekleştirildi.

Bütçe Komisyonu Başkanı Osman Akyüz'ün yaptığı değerlendirmeyle 2019 tahmini gelir ve giderleri ile 2020 bütçesi meclise sunuldu. Gerçekleştirilen oylamada, yeni yıl bütçesi net 439 milyon 199 bin 8 lira olarak kabul edildi.

Böylelikle geçen yıl 374 milyon 865 bin 8 lira olan İTO bütçesi, 2020'de yüzde 17,16 artmış oldu.

Toplantıda ayrıca İTO 2020 Yılı İş Programı da oy birliğiyle kabul edildi.

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