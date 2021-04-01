İTO Başkanı Avdagiç: Ramazan’da sahur vakti paket servisi ile bereketlensin

Son kabine toplantısının ardından açıklanan yeni salgın önlemleri kapsamında Ramazan ayı boyunca lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetlerinin paket servisle sınırlandırılacağına işaret eden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre yeme-içme yerlerinin 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde çalışacağını, cumartesi ve pazar günlerinde ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet vereceğini hatırlattı.

'SAHURDA DA PAKET SERVİS OLSUN'

Yeme-içme sektörünün salgın dönemindeki mağduriyetinin göz önünde bulundurulmasını isteyen Avdagiç, şöyle devam etti: "Ramazan’da lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı gibi işyerleri paket servislerini, sahuru da kapsayacak şekilde sürdürürlerse işletmelerimize ve istihdama katkısı olacaktır. Ramazan’da sahur vakti paket servisi ile bereketlensin. Böylece servis, daha geniş bir zamana yayılmış olur. Daha fazla bir servis talebi doğacağı için de Ramazan ayı boyunca motorcu, kurye ek istihdamına da sebep olacaktır. Ramazan boyunca toplu iftar ve sahur yapamayacak vatandaşlarımıza paket servisi seçeneğinin sunulması, onlar için de işletmelerimiz için de rahatlık sağlayacaktır."

Ayrıca gelir ve kira destekleri başvurularının 1 Nisan’a, TL mevduatına stopaj indiriminin süresinin de 31 Mayıs’a kadar uzatıldığını da anımsatan Avdagiç, "Bu süreçte pandemiden etkilenen sektörlerimize verilecek her bir destek, ekonomimizi sağlamlaştıracak bir tuğla vazifesini görecektir." ifadelerini kullandı.

(AA)



