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İTO Başkanı Avdagiç: Volkswagen'in yatırımı diğer yabancı yatırımları da tetikleyecektir

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.10.2019 11:16 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Volkswagen'in (VW) Türkiye'ye yatırım yapacak olmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Bu, diğer yabancı yatırımları da tetikleyecektir. Türkiye tecrübeli iş gücü, dinamik yatırım ortamı ile dünya için üreten bir merkeze dönüşmüştür." dedi.

İTO Başkanı Avdagiç: Volkswagen'in yatırımı diğer yabancı yatırımları da tetikleyecektir

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç yaptığı açıklamada, Türkiye otomotiv pazarında son 12-15 aydır ciddi bir düşüş yaşandığını ifade ederek, şu an yaşanan dengelenmenin ve ekonominin tekrar makul bir noktaya gelmesinin otomotivde ötelenmiş talebin tekrar gündeme gelmesine yol açtığını söyledi.

"500 BİNİ YAKALAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Taşıt alımında faizlerin indirilmesinin sektöre olumlu katkı sağlayacağını vurgulayan Avdagiç, "Şu anda ortaya konan yeni pakette, ben önümüzdeki 3 ayda bugüne kadar yapılan hesaplamalardan çok daha yüksek miktarlarda yurt içinde ötelenmiş talebin karşılanması noktasında bir netice alacağımızı öngörüyorum. Hem stokların eritilmesi ve hem de üretimin artmasına yönelik olumlu bir yansıması olacaktır. Yıl sonunda otomotiv satışlarında 470-480 bin bandına gelebileceğimizi ve 500 bini yakalayacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Otomotivde faiz indirimi kampanyasının somut yansımalarını görmeye başladıklarını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de üretim yapan firmalar, tedarik sanayisinde olan firmalara zaten program artışlarını göndermeye başladı. Dolayısıyla bunun olumlu yansımalarını hemen gördük. Şu anda araç kiralama (rent a car) firmalarının taleplerinde ciddi bir artış olduğunu kendileriyle yaptığımız görüşmelerde görüyoruz. Hatta bir kısmı, taleplerinin tam olarak karşılanamadığını ifade ediyorlar. Bunların hepsi güzel haberler..."

VOLKSWAGEN'İN YATIRIMI

Şekib Avdagiç, VW'nin Manisa'da yapacağı yatırıma da değindi. Şirketin Türkiye'ye yatırım yapmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Avdagiç, "Bu, diğer yabancı yatırımları da tetikleyecektir. Türkiye tecrübeli iş gücü, dinamik yatırım ortamı ile dünya için üreten bir merkeze dönüşmüştür. Türkiye'de üreten markalara VW'nin de eklenmesi son derece kayda değerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük şirketlerin yatırım konusunda birçok unsuru dikkate aldığını belirten Avdagiç, "Bizim burada Bulgaristan ile mukayese edilmemiz gerçekten büyük bir haksızlıktı, otomotiv sektöründeki paydaşlar açısından büyük bir haksızlıktı. Bulgaristan'da bir tane otomobil fabrikası, bir tane otomotiv fabrikası yok. Yan sanayi konusunda bir kültürü ve altyapısı yok. Bir yurt içi pazarı yok. Şimdi bunların hepsi Bulgaristan'da yok ama Türkiye'de var." diye konuştu.

Türkiye yan sanayisinin, hem güçlü yerli üreticiler hem de lojistik imkanları nedeniyle avantajlı konumda bulunduğunu vurgulayan Avdagiç, Türkiye'de yan sanayi ve tedarik sanayinin de çok etkin ve kuvvetli olduğunu söyledi.

Volkswagen'in yatırım konusunda Türkiye'yi tercih etmesinde Türkiye'nin öne çıkan özelliklerine değinen Avdagiç, şunları kaydetti:

"Birkaç maddede sıralayacak olursak; Türkiye'deki otomotiv tedarik sanayinin çok kuvvetli olması, Türkiye'nin sağladığı teşvik paketi, Türkiye'deki iç pazarın kuvvetli olması ve Türkiye'deki üretim metodolojisinin hızlı değişimlere çok açık olması şeklinde sıralayabiliriz. Ben ayrıca altını çizmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın bu konudaki tutumu ve desteği de bu konunun kotarılmasında çok önemli olmuştur. Kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum."

Avdagiç, Türkiye'nin dış ticarette AB'nin 5'inci büyük partneri olduğunu anımsatarak, VW'nin yatırımda Türkiye'yi seçmesinin, bazı çevrelerin dillendirdiği "Türkiye, Avrupa için önemli mi?" şeklindeki soruya da bir cevap olduğunu söyledi.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Volkswagen istanbul ticret odası Şekib Avdagiç

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